Affaire Mazouz : Le fils de Sellal en détention provisoire

Le juge d'instruction près le tribunal de Sidi M'Hamed (Cour d'Alger) a ordonné le placement en détention provisoire du nommé Mazouz Ahmed, gérant et propriétaire du Groupe Eurl GM Trade et son associé, le fils de l'ancien Premier ministre, Abdelmalek Sellal, a indiqué, mercredi, un communiqué de la Cour d'Alger. Notifié du dossier de l'action publique, le juge d’instruction, après avoir entendu les prévenus lors de la première comparution, a ordonné le placement en détention provisoire de M. Mazouz Ahmed, gérant et propriétaire du Groupe Eurl GM Trade et son associé, le fils de l'ancien Premier ministre Abdelmalek Sellal, deux (02) cadres du ministère de l'Industrie et des Mines, deux (02) gérants de deux sociétés privées, ainsi que le chargé des finances lors de la campagne électorale.

Le juge d'instruction a également placé deux (02) mis en cause sous contrôle judiciaire. Il s'agit de l'épouse du principal mis en cause, Mazouz Ahmed, gérant du Groupe Eurl GM Trade.

«Suite à l'enquête préliminaire diligentée par la section de recherches de la Gendarmerie nationale (GN) d'Alger, et sur instructions du procureur de la République près le tribunal de Sidi M'Hamed, 09 individus ont comparu, le 02 juillet 2019, devant le procureur de la République près ledit tribunal pour des faits à caractère pénal», indique la même source.