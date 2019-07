ONEC et ONM : Répondre aux aspirations populaires

L'Organisation nationale des moudjahidine (ONM) et l'Organisation nationale des enfants de Chouhada (ONEC) ont mis en avant, jeudi à Alger, l'importante contribution de tout un chacun à trouver des solutions répondant aux aspirations légitimes exprimées par les différentes franges de la société. Lors d'une rencontre regroupant le Secrétaire générale (SG) de l'ONEC, Tayeb Houari et le SG par intérim de l'ONM, M. Mohand Ouamar Benlhadj, dans le cadre des festivités célébrant le 57e double anniversaire de l'indépendance et de la jeunesse, les deux parties ont examiné les exigences de la conjoncture actuelle qui nécessite «davantage d'efforts à tous les niveaux, et la recherche (...) de solutions susceptibles de garantir une profonde mutation pour le pays au diapason des aspirations légitimes exprimées par le peuple algérien», a indiqué un communiqué de l'ONM. Evoquant, par la même occasion, les principales préoccupations des catégories des enfants de chaouhada et des moudjahidine, les deux responsables ont mis en avant «l'impératif d'approfondir la concertation entre les deux organisations, notamment en cette période délicate marquée par l'amorce d'une nouvelle ère où des horizons prometteurs seront ouverts devant la marche nationale», a conclu le communiqué.