Association des zaouïas : Dépasser la crise

L'Association algérienne des zaouïas et de la culture soufie a formulé, jeudi dans un communiqué, un ensemble de propositions pour permettre à l'Algérie de sortir de la crise, exhortant tout un chacun à s'asseoir autour de la table de dialogue pour la concrétisation des objectifs escomptés. L'Association a également appelé à œuvrer à « la préservation de l'unité nationale et de la stabilité et de la sécurité nationales, à «défendre les acquis et réalisations accomplis depuis le lancement du Hirak populaire». Pour dépasser la crise actuelle, cette instance propose la création d'une Commission nationale indépendante pour la préparation, l'organisation et la surveillance de l'élection présidentielle laquelle, poursuit l'Association, «doit être organisée avant le 1er novembre prochain». L'association a expliqué que cette commission aura des représentations au niveau des wilayas et des communes et se chargera de la supervision, sur le terrain, de l'opération de révision des listes électorales et de la désignation des membres des bureaux de vote. La Commission œuvrera de concert avec le Conseil supérieur de magistrature, pour la désignation des magistrats devant encadrer l'opération de vote à tous les niveaux, à la place du ministère de la Justice, a précisé la même source. Parmi les points contenus dans la feuille de route révélée par l'Association, figure l'annulation de la condition de recueillir les signatures de 600 élus, comme stipulé par le Code électoral. A ce titre, cette association met l'accent sur «l'impératif de ne laisser aucun responsable nommé intervenir dans le processus électoral, de quelque manière que ce soit». L'Association a, par ailleurs, lancé un appel à tous les acteurs dans la société et à l'Armée nationale populaire (ANP), à la poursuite de l'assainissement des institutions algériennes de tous les criminels qui ont pillé les richesses du pays et qui tentent de porter atteinte aux acquis», y compris ceux qui trompent le peuple et s'expriment au nom des zaouïas», lit-t-on dans le communiqué.