Justice : Les déboires de Hamel et Haddad

Le général major et ex-directeur général de la Sureté nationale Abdelghani Hamel, ses deux fils et sa fille ont été placé hier en détention provisoire à la prison d’El Harrach sur décision du juge d’instruction près le tribunal de Sidi M’hamed. Le magistrat a également décidé le placement de l’épouse de l’ex- DGSN sous contrôle judiciaire. Ces décisions ont été prises à l’issue d’une longue audition engagée jeudi au sujet d’une affaire de détournement de foncier et d’enrichissement illicite dans le cadre de laquelle 19 personnes ont comparu devant le magistrat instructeur. Outre Abdelghani Hamel et les membres de sa famille figurent parmi les mis en cause d’ex- commis de l’Etat, notamment d’anciens walis et des promoteurs immobiliers.

Au nombre de quatre, les ex-wali poursuivis dans le cadre de cette affaires sont Abdelkader Zoukh, Abdelghani Zaalane , Abdelmalek Boudiaf et Abdelkader Kadi dont les dossiers ont été transmis à la Cour suprême . Trois de ces ex-responsables ont été même promus ministre sous le mandat de Abdelaziz Bouteflika. L’un deux Abdelghani Zaalane, ex- ministre des Travaux publics et des Transports a été placé sous contrôle judiciaire sur décision du magistrat instructeur près la Cour suprême dans le cadre de l’affaire Ali Haddad, patron de l’Etrhb en détention provisoire à la prison d’El Harrach.

12 lots de terrain attribués à Ali Haddad saisis

A ce propos, l’on apprendra qu’une douzaine de lots de terrain attribués précédemment à Ali Haddad dans la zone industrielle Sidi Khaled d’Oued El Bardi, dans la commune de Sour El Ghozlane de Bouira ont été saisis à titre conservatoire sur instruction du Tribunal de Sidi M’hamed .

Cette information révélée par l’APS est notifiée dans une correspondance officielle de la direction générale des domaines de l’Etat (DGDE) adressée au président de la chambre régionale des notaires du Centre. Selon le document, ces lots de terrain étaient destinés à abriter le site de la société algérienne de commerce de véhicules (SAVEM, SPA) gérée par Ali Haddad, déjà condamné rappelle-t-on à six mois de prison ferme pour une affaire de faux et usage de faux.

Ces assiettes foncières, dont l’attribution fait l’objet de suspicion, «ont été enregistrées le 26 avril 2017 à la conservation foncière de la commune de Sour El-Ghozlan», est-il précisé dans la correspondance de la DGDE datée du 30 juin 2019. « En application de l’instruction du tribunal de Sidi M’Hamed, il est fait état de la saisie à titre conservatoire de 12 lots de terrain, à savoir les lots 250 à 272», attribués auparavant à Ali Haddad.

Une enquête est en cours pour faire la lumière sur l’attribution de ces terrains, actuellement nus et clôturés, a-t-on appris de sources judiciaires. D’autre part, et pour revenir au cas du général-major Abdelghani Hamel depuis hier en détention provisoire, le concerné avait déjà comparu, début mai, devant le procureur de la République près le tribunal de Sidi M'Hamed pour être auditionné dans l'affaire de tentative d'introduction de 701 kg de cocaïne au port d'Oran. Il avait été également auditionné, fin avril, par le juge d'instruction près le tribunal de Tipasa dans le cadre des enquêtes ouvertes sur des affaires relatives à «des activités illégales » et «trafic d'influence».

Par ailleurs, il convient de relever qu’au fur et à mesure que la justice ouvre des dossiers liés à la corruption, le détournement des richesses du pays y compris des assiettes foncières attribuées sous forme d’indus privilèges, l’ampleur de la prédation apparaît tel un réseau aux ramifications tentaculaires où d’ex-hauts responsables de l’Etat se sont associés avec des hommes d’affaires indélicats, non pas dans le but d’œuvrer au bien du pays et son peuple mais pour s’emparer de son potentiel et de ses richesses du fait d’un contexte d’impunité désormais à jamais révolu.

Karim Aoudia