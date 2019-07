20e vendredi des marches populaires

SIDI BEL-ABBèS

La célébration de la fête de l’indépendance et de la jeunesse a incontestablement pesé sur l’animation de cette marche populaire dans son acte 20 pour influencer ses circuits et motiver davantage les manifestants. Le décor mis en place ne pouvait laisser effectivement le commun des mortels indifférent pour faire vibrer une fibre sensible et méditer sur le prix de sacrifice consenti quant à ce recouvrement de la souveraineté. Portraits de chouhada à la main comme pour perpétuer leur serment et des banderoles portées sur lesquelles le désir de l’instauration d’une nouvelle République est fortement exprimé, l'organisation revêtait un caractère nationaliste comme pour réitérer un attachement à l’esprit de novembre et à un repère de la nation. A la grande place du 1er novembre, une minute de silence fut observé à la mémoire des martyrs avant de suivre l'hymne national et entamer l’itinéraire habituel scandant des slogans divers. « L'opportunité est offerte aujourd’hui avec la célébration du 57ème anniversaire de l’indépendance pour rendre un vibrant hommage à nos glorieux chouhada. La fête de la jeunesse aussi pour prendre le relais et poursuivre le combat, celui de l'édification d’une nouvelle République reposant sur l’esprit d’équité et de justice, sur l’égalité des chances et le mérite», déclare Samir, un jeune universitaire qui s’est dépensé sans compter pour canaliser les manifestants et les inciter à méditer sur la portée de l’événement. La même conviction est partagé par un autre quinquagénaire, Mohamed qui salue le rôle de l’armée et signale son engagement à se conformer à la loi suprême du pays en cette phase cruciale que traverse le pays. « On ne peut que soutenir l’effort soutenu de cette institution issue du peuple et adhérer à sa démarche», note-il avec conviction en relatant quelques péripéties de l'histoire du pays pour relever la fidélité du corps de l'armée à une ligne de conduite dictée par la révolution de novembre et de la devise de l’Algérie avant tout.

Hommes, femmes et enfants, une affluence nombreuse a été enregistrée dans cette 20ème édition en dépit de la forte chaleur qui a prévalu ce vendredi pour maintenir une cadence et- afficher systématiquement une détermination jusqu’à la satisfaction des revendications formulées même si le discours prononcé par le chef de l’Etat fut accueilli favorablement eu égard de la volonté politique à résoudre cette crise a été clairement étalée.

Hier, les citoyens de la wilaya de Mascara sont sortis après la prière du vendredi dans la rue malgré la chaleur caniculaire. Une marée humaine a envahi pacifiquement les rues de la cite de l’émir. Arborant de grands drapeaux rouge, vert et blanc, la mobilisation a été très largement supérieure à celles des précédents vendredi et a présence des femmes est révélatrice du degré de maturité de la population, toutes couches sociales confondues Pour le vingtième vendredi d'affilée, les mascareens se sont rassemblés en masse dans les grandes artères de la ville qu’ils ont sillonnés comme à l’accoutumée avant de rejoindre le point de ralliement à la place publique de l’émir Abdelkader au centre ville et de toute part, les manifestants venues de plusieurs localités de la wilaya affluent, pour dire, haut et fort et exprimer leur ras le bol de système actuel et exigent la départ une nouvelle fois, des dirigeants de quitter le pouvoir. Des manifestants de tous âges défilaient dans le calme, arborant de grands drapeaux algériens La mobilisation était impressionnante

Au 20 eme vendredi du hirak, les rues ne désemplissent pas. De plus en plus engagée, la population marche avec détermination, et dans une ambiance de liesses populaires, afin de faire entendre sa voix pour un changement radical du système en place et la tenue d’élection présidentielle après la mise en place d’un dispositif de concertation et de dialogue consensuel entre toutes les forces vives de la nation afin de réunir les acteurs politiques pour l’examen d’une issue consensuelle à la crise politique que traverse le pays. La contestation populaire pacifique contre le régime politique marquée par ces marches et ces rassemblements à travers le territoire de la wilaya de Mascara de plus en plus imposants i veut réunir les acteurs politiques pour l’examen d’une issue consensuelle à la crise politique que traverse le pays. Unis dans le fond et la forme, les fondamentaux slogans scandés de bout en bout du pays sont les mêmes « Djeich-chaâb khaoua khaoua ! » Algérie une et indivisible ou encore « Unis pour le meilleur et pour l’avenir ! » et « Pour un Etat de droit » « Djazair Hourra Dimocratia» auxquels il faut ajouter des pancartes et banderoles où l’on peut lire des réflexions dont les messages convergent dans le même sens des principaux slogans exigeant le départ de toutes les figures du régime. La détermination de la population a pris le dessus sur les conditions climatiques. Une population déterminée à marquer par sa présence le vingtième vendredi pour exprimer un profond mécontentement contre le système. La contestation était partout. Des jeunes et moins jeunes, dans une atmosphère bon enfant, des centaines de personnes ont battu le pavé mais sans pour autant que le moindre dépassement ne soit signalé. Mascara n’a pas donc dérogé pas au rituel hebdomadaire contestataire. Sortie en grand nombre et en bonne humeur, la population répond dans toute sa diversité, a protestation de rue ne connait pas de répit en Algérie même après les engagements de réformes politiques et saluent les mesures prises par l’ANP pour accompagner le peuple algérien pour la mise en place d’un système qui répond aux aspirations légitimes des masses pulpaires pour le nouveau et le modernisme.

