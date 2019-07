20e vendredi des marches populaires : L’Algérie au cœur

SETIF

L’Algérie au cœur

C’est un mouvement réduit dans de larges proportions qui a bravé hier la température caniculaire pour s’en est allée battre le pavé sur son espace traditionnel lui aussi réduit à une voie au moment ou les bus et autres véhicules n’étaient plus contraints à dévier leur itinéraire.

Alors que le service d’ordre impeccable assuré par les services de police vaquait comme d’habitude à ses occupations pour assurer la fluidité et encadrer ce mouvement, c’est surtout des jeunes et moins jeunes qui occupaient ce terrain brandissant l’emblème national au plus haut qui soit en cette fête de l’indépendance et continuaient à faire état des mêmes revendications même si quelques fois c’est des slogans à caractère sportifs qui venaient agrémenter ces décors.

Un mouvement qui ne fera également pas exception à la tradition quand il s’agira du caractère pacifique qu’il continuera à préserver et surtout de mettre en exergue par des « Silmia Silmia» et des options affirmée pour l’unité nationale et la place du potentiel juvénile sur l’espace des idées et de la décision.

Rien donc ne sembler troubler cette unanimité pour la consolidation de l’unité nationale et la construction d’une Algérie nouvelle dans les rangs de ces adeptes d’un hirak qui donnait l’impression en ce vendredi de «s’essouffler » mais certainement aussi et en grande partie édifié par l’évolution de la scène nationale et la dynamique qu’elle n’a cessé de connaitre au fil des semaines.

« Je pense surtout que nous avons à nous inspirer en ce jour de fête, des sacrifices endurés par notre peuple et du prix fort payé par les artisans de la liberté pour le recouvrement de notre indépendance et de notre souveraineté, c’est pour cela que nous devons rester unis à jamais et dire à tous ceux là qui veulent nous diviser, qu’ils se trompent d’adresse, parce que ici c’est l’Algérie », soulignera Messaoud tantôt parmi ces jeunes pour marquer ce vendredi, tantôt à l’ombre d’un arbre échapper à a canicule..

F. Zoghbi