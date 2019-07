20e vendredi des marches populaires : Soutien à l’action de la justice

BEJAIA

Soutien à l’action de la justice

C’est une marée humaine qui a déferlé sur la ville de Bejaia en ce 20e vendredi consécutif. Une marche populaire pacifique regroupant des milliers de femmes, hommes, vieillards, jeunes et moins jeunes qui ont battu le pavé des artères principales de Bejaia sous un soleil de plomb et une canicule insupportable. Scandant «Djazair horra democratia» (Algérie libre et démocratique), les manifestants brandissant les drapeaux et pancartes se sont regroupés sur l’esplanade de la maison de la culture avant de s’ébranler comme à l’accoutumée vers le boulevard de l’ALN devant la cité Amriou, puis vers la rue de la Liberté, le rond-point de Naceria pour observer une halte devant le siège de la wilaya. Arrivée près de la place Saïd-Mekbel, la marche des manifestants s’est immobilisée un instant pour exiger le départ du système et de ses symboles et la libération des manifestants arrêtés lors de la 18e marche populaire. Face à cette canicule et en guise de solidarité des camionneurs transportant des fardeaux de bouteilles d’eau minérale ont rejoins les manifestants pour leur offrir gratuitement de l’eau pour se désaltérer.

Un geste hautement significatif de la mobilisation sous le mot d’ordre «Djazair wahida mouwahada» (Algérie une et indivisible).

Les manifestants ont tenu à exprimer leur satisfaction du travail accompli par la justice après l’arrestation des hauts responsables du système qui ont dilapidé les deniers publics pour s’enrichir sur le dos du peuple, ce peuple qui s’est réveillé comme un seul homme debout pour exiger le départ, sans condition, de tout ce système en place et de ses figures pour instaurer une république démocratique, forte de ses institutions élues légitimement et un justice indépendante où la loi est au-dessus de tous.

Ainsi avec ce 20e vendredi où la mobilisation est sans précédent, les manifestants qui ont marché à Bejaia aspirent rapidement à une solution définitive et une réponse claire aux revendications qu’ils expriment haut et fort dans la rue.

Les revendications de ce 5 juillet, fête de l’Indépendance, seront plus déterminantes car l’Algérie a besoin d’une nouvelle étape de stabilité et la mise en place de nouveaux mécanismes de gestion avec des institutions légitimes et fortes où la corruption et la dilapidation des biens publics seront banni définitivement. Une Algérie qui aura réussi à unir tous ses enfants sous le mot d’ordre «Le peuple source du pouvoir».

M. Laouer