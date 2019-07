20e vendredi des marches populaires : Les Algériens Khawa-Khawa

Tizi-Ouzou

Les Algériens Khawa-Khawa

La mobilisation populaire pour le départ de l’ancien système politique et de tous ses tenants à repris de plus belle, hier, dans la ville de Tizi-Ouzou qui s’est avérée, encore une fois, largement exiguë pour contenir ces centaines de milliers de personnes venues se réapproprier cette date historique du recouvrement de la souveraineté nationale qui est en son 57e anniversaire.

La manifestation populaire d’hier, acte 20 de la dynamique populaire du 22 février, a été non seulement impressionnante mais aussi chargée d’émotion et de souvenirs tant elle intervient 57 ans après le recouvrement de notre indépendance nationale pour laquelle se sont sacrifiés pas moins d’un million et demi de valeureux martyrs. «Les Algériens Khawa-Khawa» est là le slogan phare scandé à gorge déployée par cette impressionnante procession humaine venue des quatre coins de la wilaya pour célébrer «populairement» l’anniversaire de l’indépendance nationale mais aussi et surtout rappeler en cette journée symbole de la lutte héroïque du peule algérien sa détermination inébranlable à poursuivre sa mobilisation jusqu’à la déconstruction totale de la ‘‘bande’’ et de toutes ses ramifications.

En plus des slogans habituels du mouvement populaire, notamment «Système dégage», «Klitou lebled ya saraqine», «Djazair horra démocratia», «Y’en marre de ce pouvoir»… d’autres mots d’ordres ont été scandés. Les manifestants drapés de l’emblème national ont déployé des portraits des chefs révolutionnaires et autres martyrs de la glorieuse Révolution de Novembre 1954.

«Libérez l’Algérie» est là aussi à un autre slogan qui a été longuement et fortement scandé par les manifestants à travers les carrés de cette marche populaire pour le changement du système et l’établissement d’une nouvelle république qui s’est déroulée dans une parfaite ambiance festive, de joie, de fraternité et d’espoir d’un avenir prospère pour l’Algérie et son peuple. Les manifestants étaient tous fiers de participer à cette grandiose marche de célébration du 57e anniversaire du recouvrement de la souveraineté nationale mise à profit pour réitérer leur détermination à continuer la lutte pour le départ de l’ancien système et de ses principales figures. Pendant cette marche de réappropriation de notre glorieuse histoire, on a été agréablement surpris par de belles et d’émouvantes fresques dessinées par un groupe de veuves de chahids qui chantaient des chants patriotiques à la gloire de leurs valeureux époux tombés au champ d’honneur pendant la guerre de Libération nationale. Il y avait aussi ces citoyens qui arrosaient avec de l’eau, à travers plusieurs axes de l’itinéraire de la marche, les manifestants qui en avaient vraiment besoin en cette journée de chaleur caniculaire, alors que certaines familles déversaient de l’eau fraîche à partir de leur balcon au niveau de la rue Lamali-Ahmed et l’avenue Abane-Ramdane. Cet élan de solidarité et de fraternité a été fortement salué par les manifestants.

La marche populaire d’hier qui a suivi son habituel itinéraire s’est déroulée sans aucun incident sous l’œil vigilant des services de sécurité.

Bel. Adrar