Commentaire : Assurances et engagements

En déclarant officiellement que l’État garantira le versement des pensions de retraite durant les prochaines années, le ministre du Travail et de la Sécurité sociale aura rassuré définitivement les retraités sur la détermination des pouvoirs publics à continuer à honorer ses engagements en direction de cette catégorie sociale. Cette déclaration vient à point nommé mettre fin au doute qui subsiste ces derniers mois sur l’incapacité financière de la Caisse nationale des retraites à assurer ses missions publiques. Elle confirme sans nul doute l’engagement, mais surtout la volonté de l’État à rester aux côtés de cette couche de la société et veiller sur elle dans le cadre des engagements publics pris. En dépit des difficultés que connaît la trésorerie de la CNR, ces dernières années, les pouvoirs publics continuent à soutenir cette caisse pour lui permettre de faire face à cette situation difficile. Ces efforts entrent dans le cadre de la démarche de l’État visant essentiellement à accompagner la caisse qui tente de rétablir ses équilibres financiers durement affectés par plusieurs facteurs et pour diverses raisons. Malgré d’importantes mesures prises, les résultats restent en deçà des espérances escomptés par les responsables. Toutefois, le plus important est assuré, à savoir le versement à temps des pensions de retraite. Une mission remplie qui prouve que le déficit est momentané, facile à juguler, grâce aux ajustements constamment introduits pour rééquilibrer les finances de la caisse. À l’avenir, les choses pourraient évoluer positivement et des améliorations sont attendues, notamment avec la perspective de l’organisation des Assises de la Sécurité sociale annoncées par le ministre de tutelle.

Elles plancheront, selon lui, sur plusieurs questions, dont celle relative aux équilibres financiers de la Sécurité sociale, ainsi que les moyens et mécanismes qui permettraient l’amélioration de la gestion et le fonctionnement des différentes caisses. C’est sur la base des recommandations de ces assises, auxquelles prendront part tous les acteurs et experts qui interviennent dans le secteur, qu’une stratégie nationale sera élaborée.

Une stratégie dont l’objectif essentiel est de moderniser la Sécurité sociale et de l’adapter aux exigences et défis de la nouvelle conjoncture économique nationale. Aussi, il est question d’apporter les moyens nécessaires pour lui permettre d’être plus performante afin de répondre aux attentes des assurés. Les assises, qui se tiendront avant la fin de l’année en cours, vont constituer, à coup sûr, un tournant dans le secteur de la Sécurité sociale qui continue de bénéficier d’une grande attention et d’un soutien permanent des pouvoirs publics. La Sécurité sociale reste, il faut le souligner, un axe central dans la politique de la protection sociale de l’État.

M. Oumalek