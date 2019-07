Organisation pour la sécurité et la coopération en Europe : Une délégation parlementaire à Luxembourg

Une délégation des deux chambres du Parlement prendra part à la session annuelle de l'Assemblée parlementaire de l'Organisation pour la sécurité et la coopération en Europe (AP-OSCE), du 4 au 8 juillet à Luxembourg. Les travaux de cette session sont placés sous le thème : «Encourager le développement durable pour promouvoir la sécurité : le rôle des parlements».

La délégation parlementaire est composée de MM. El- Hachemi Djiar (président du groupe parlementaire du tiers présidentiel), Ali Bellout (président de la commission de la culture, de l'information, de la jeunesse et du tourisme au Conseil de la nation), Salim Chenoufi (membre du Conseil de la nation) et Bouderradji Messaoud (vice-président de l'APN).