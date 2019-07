Le SG du FLN, Mohamed Djemaï : « Nous sommes opposés au vide constitutionnel »

Aller vers l’élection, dans les meilleurs délais, d’un président de la République, est «la solution la mieux adaptée, à même de prémunir le pays contre les manœuvres visant sa déstabilisation», a affirmé le SG du FLN.

«L’Algérie n’est pas et ne sera jamais un terrain d’expériences pour tous ceux qui veulent faire perdurer la situation actuelle afin de conduire le pays vers le chaos». Le propos est du SG du FLN, Mohamed Djemai, qui, après avoir obtenu gain de cause dans son bras-de-fer engagé des jours durant avec le désormais ex-président de l’APN, Mouad Bouchareb, s’en prend ouvertement à tous ceux qui s’écartent de la légalité constitutionnelle pour solutionner la crise politique que vit le pays. «Nous nous opposons aux partisans du vide constitutionnel», a-t-il soutenu lors d’une rencontre, hier, à l’hôtel Riadh, en l’honneur des moudjahidine, dans le cadre de la commémoration du 57e anniversaire du double anniversaire de la fête de l’Indépendance et de la Jeunesse. Il saisira aussi l’opportunité pour affirmer que «le FLN, parti des moudjahidine, s’opposera fermement à toute tentative visant à dénigrer l’institution militaire. L’ANP s’est engagée à se ranger du côté du peuple et à œuvrer pour la consécration de ses revendications et elle a tenu son engagement», dira-t-il, sollicitant toutes les forces vives de la Nation, la famille des moudjahidine y compris, pour faire front autour de l’ANP en cette phase déterminante que vit l’Algérie. Le soutien du FLN en faveur des efforts consentis par le Haut Commandement de l’ANP, en vue de la résolution de la crise actuelle dans le respect absolu de la légalité constitutionnelle a été réaffirmé par le SG du parti, qui s’est dit convaincu que l’ANP est garante de la consécration des aspirations des Algériens en matière de changement. Il a salué la contribution de la même institution dans la préservation du caractère pacifique du mouvement citoyen et de l’unité du peuple ainsi que de l’accompagnement de la justice dans le cadre de l’opération «mains propres».



Une élection présidentielle dans les meilleurs délais



Il met en garde en outre contre les conséquences fâcheuses qui peuvent découler de la persistance de la crise actuelle, expliquant qu’un tel constat pourrait menacer sérieusement la stabilité du pays. Il a de ce fait insisté sur l’urgence d’élire un président de la République, qu’il considère comme étant «la solution la mieux adaptée à même de prémunir le pays contre les manœuvres visant sa déstabilisation». Il mettra en relief également la nécessité de respecter la légitimité constitutionnelle pour revenir au processus électoral. Il a dans ce cadre rappelé l’importance de recourir à un dialogue à la fois constructif et inclusif en vue de décider des voies et moyens susceptibles de garantir la tenue d’une présidentielle intègre et crédible. Tout en faisant observer qu’une telle position est tout à fait cohérente avec celle défendue par l’ANP, il dira que « la Constitution, quels que soient ses manquements, demeure le garant des libertés individuelles et collectives». Mohamed Djemai rétorquera aux voix qui appellent au renvoi du FLN au musée, indiquant que «cette formation politique a été agréée dans les maquis en pleine lutte pour l’indépendance». «Le FLN et ses militants ont fait le serment d’honorer les chouhadas qui l’ont créé», a t-il ajouté. Il s’est abstenu par ailleurs de commenter la démission de Mouad Bouchareb du poste de président de l’APN, tout en laissant entendre qu’il ne sera pas candidat à la tête de l’Assemblée nationale.

Karim Aoudia