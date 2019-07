Tizi Ouzou : Une Jeunesse patriotique engagée pour le changement

L’Algérie célèbre, dans la joie, la communion et le souvenir, le 57e anniversaire du recouvrement de l’indépendance nationale après plus de 132 longues années d’une abominable colonisation ayant marqué à jamais le peuple algérien.

La célébration de cette date importante intervient dans un contexte qui exige des algériens, particulièrement les jeunes, beaucoup de sacrifices et de constantes mobilisations pour permettre à notre pays de surmonter d’abord les effets de la crise économique et ensuite la crise politique provoquée par la dynamique populaire du 22 février revendiquant le changement radical du système politique et le départ de ses principales figures. La jeunesse algérienne constitue la principale force de cette dynamique populaire visant l’instauration d’un véritable Etat de droit, du respect des libertés et de la justice sociale comme souhaité par nos glorieux martyrs et valeureux martyrs.

A Tizi-Ouzou, la jeunesse, fortement imprégnée des valeurs intrinsèques de sacrifices, de solidarité et surtout d’engagement désintéressé en faveur de l’unité nationale ayant prévalues durant la glorieuse révolution qu’avaient mené de valeureux combattants pour libérer le pays du joug colonial, est une véritable force qui s’implique tant bien que mal dans la dynamique de développement local et national enclenchée depuis les premières années du recouvrement de la souveraineté nationale. Cette jeunesse est beaucoup plus impliquée ces jours-ci dans la dynamique populaire pour le changement radical de l’ancien système ayant tenté vainement de semer le désespoir parmi cette frange importante de la société mais aussi parmi l’écrasante des forces vives de la nation. Armés du savoir et des nouvelles technologies, droit auquel leurs ainés n’avaient pas accès sous la colonisation, les jeunes de Tizi-Ouzou investissent tous les domaines d’activités pour développer leur région en particulier et le pays en général, ils occupent une place prépondérante dans tous les domaines d’activités que ce soit au sein de l’administration, des assemblées élues, des entreprises publiques et privées, mais aussi dans les partis politiques, associations, organisations, syndicats… Ils s’investissent de plus en plus pour faire de l’Algérie, un pays émergent et totalement indépendant de la seule rente pétrolière. Depuis la mise en place des différents organismes d’aide à l’emploi et à la création d’entreprise, des milliers de jeunes, garçons et filles, se sont lancés dans la création de micro-entreprises spécialisées dans plusieurs domaines d’activités, particulièrement le BTPH, le tourisme, l’agriculture, l’industrie et autres. Outre la richesse, ces jeunes entrepreneurs participent également aux efforts que déploie le gouvernement pour la résorption du chômage en recrutant de jeunes fraîchement sortis des universités du pays et les différents centres de formation et de l’enseignement professionnels. L’émergence de cette jeunesse citoyenne qui s’engage de plus en plus en faveur de la stabilité et le développement de l’Algérie dans tous les domaines qui est un fait incontestable n’est pas le fruit du hasard, mais il est bel et bien la conséquence de la gratuité de l’enseignement dans tous les paliers et les investissements colossaux injectés par l’Etat dans les secteurs de l’éducation, la formation professionnelle et l’enseignement supérieur.

A Tizi-Ouzou, des écoles primaires sont bel et bien une réalité dans des hameaux les plus reculés. Idem pour les collèges, alors que des lycées y sont implantés dans plusieurs communes. L’université Mouloud-Mammeri accueille un effectif de plus de 60.000 étudiants, dont la majorité est hébergée, restaurée et bénéficie d’une bourse. Les centres, instituts et autres annexes de formations pullulent à travers les quatre coins de la wilaya. Au lendemain de l’indépendance, les établissements scolaires dans cette wilaya n’atteignaient pas une dizaine et les enfants scolarisés ne se bousculaient pas aux portillons de ces écoles, faut-il le souligner pour mettre en exergue les efforts que n’a cessé de consentir l’Etat algérien pour l’épanouissement de la jeunesse qui est désormais la meilleure ressource de développement du pays et un rempart infranchissable contre toute tentative de déstabilisation que viserait notre pays. Mue par la hargne de vivre dignement dans un pays totalement libéré de toute dépendance, la jeunesse de Tizi-Ouzou en particulier et de tous le pays en général s’est massivement mobilisée aux cotés des autres franges de la société pour dire basta à la confiscation des libertés, les droits des plus élémentaires et les richesses du peuple algérien par l’ancien régime politique dont le processus de déconstruction est désormais mis en marche et rien de ne pourra l’arrêter tant que cette jeunesse suffisamment engagée reste mobilisée et déterminée à en finir avec tout le personnel politique ayant participé tout au long de ces deux dernières décennies à la destruction de ce pays pour la libération duquel plus d’un million et demi de martyrs se sont sacrifiés. Armés du savoir acquis grâce à la gratuité de l’enseignement et du patriotisme transmis dégénération en génération, les jeunes de notre pays ne cessent de démontrer leur amour pour la patrie chèrement défendue durant la glorieuse révolution de Novembre 1954 mais aussi et surtout leur refus catégorique de se laisser embrigader dans des projets autres que celui de la construction nationale, la consolidation de l’unité du pays et l’instauration d’un véritable Etat consacrant les libertés individuelles et collectives, l’indépendance de la justice et la sacralisation du principe de l’unité de la nation.

Belkacem Adrar