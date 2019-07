Béchar : Festivités et distribution de logements

A l’occasion du 57e anniversaire de la commémoration du 5 juillet 1962, fête de l’Indépendance et de la Jeunesse, c’est dans une ferveur et un goût de renouveau que les festivités ont d’ailleurs débuté depuis le 3 courant, à travers les 21 communes de la wilaya. A Béchar, on aura point manqué de rappeler un pan de la Révolution et plus particulièrement, cette fameuse bataille «Mzi» qu’a connu la région et qui aura duré, selon le témoignage du moudjahid Sebai Djillali, trois jours et trois nuits durant au cours de laquelle l’ennemi aurait utilisé du Napalm contre des compagnies de l’ALN. Une bataille également illustrée par l’exposition photos organisée en cette occasion et qui aura vu aussi la famille du martyr Baati M’Hamed honorée par l’Association Machaal Echahid. La journée du 4 juillet sera entièrement consacrée à diverses inaugurations de structures, à l’exemple d’une piscine de proximité à Abadla, une salle d’hémodialyse à Taghit et un stade de proximité à Lahmar ainsi que la pose de la première pierre du projet de construction de 120 logements à Kenadsa. Une occasion également de remettre les clés de logements LPA à leurs bénéficiaires dans les daïras respectives de Béchar (200 unités), Abadla, Igli et Ksabi. Les autorités civiles et militaires, accompagnées de Moudjahidine de la région ainsi que de citoyens se sont rendues, le 5 juillet, au carré des Martyrs pour y déposer une gerbe de fleurs et lire la Fatiha du Saint Coran, à la mémoire des martyrs tombés au champ d’honneur durant la noble guerre de Libération nationale.

Ramdane Bezza