Constantine : La jeunesse à l’honneur

Le pays a rendez-vous aujourd’hui pour le 57e anniversaire de la fête de l’Indépendance et de la Jeunesse, coïncidant avec cette folle journée du mois de juillet 1962, où les Algériens, de tout âge et de toutes conditions, sont sortis célébrer la victoire finalement, et définitivement, remportée face à un occupant vieux de 132 ans.Cette journée sera aussi celle de la jeunesse qui commémore, chaque année, cet anniversaire, avec tout l’intérêt et toute la conscience qui y sied, etc’est dans cet esprit que l’État avait décidé que la fête serait également celle de cette catégorie dominante de la société, son aile dynamique et le socle sur lequel celle-ci se construit. Aussi, la prise en charge des préoccupations et des aspirations de la jeunesse a de tout temps été au cœur des politiques gouvernementales successives, en témoignent les nombreuses réalisations enregistrées dans ce domaine. Constantine ne déroge pas à la règle. En effet, la wilaya a bénéficié ces dernières années d’équipements d’envergure, à l’image du complexe omnisports Berchache, située à la cité Fadhila-Saâdane, lequel sera officiellement inauguré demain. Construit sur l’assiette de l’ancienne salle du même nom, qui se trouvait dans un état de délabrement avancé, l’infrastructure a été dotée d’installations aux normes internationales afin d’offrir de nouvelles perspectives aux sportifs de tous bords. Bâtie sur deux niveaux, et occupant une superficie totale de plus de 7.000 m2, celle-ci dispose, au premier, d’un terrain normalisé de 48 sur 28 m, d’une piste d’athlétisme, de vestiaires, de douches, d’une infirmerie, d’un sauna, d’espaces de repos et d’une cafétéria. Quant au second niveau, il se compose de gradins d’une capacité de 3.000 places, d’une salle de musculation et d’une autre dédiée aux sports de combat.Il convient de rappeler que le projet de rénovation de Berchache avait été accompagné par la mise à disposition des jeunes de sept communes de la wilaya, à savoir Constantine (celle de la cité Zouaghi Slimane), Hamma Bouziane, Ibn Ziad, Didouche Mourad, Zighoud Youcef, Ouled Rahmoun et Aïn Abid de huit salles omnisports d’une capacité de 500 places chacune, et ce pour une enveloppe budgétaire équivalant à 300 milliards de centimes.Autre réalisation en cours,le nouveau pôle situé à ChaâbErssas, à proximité immédiate du stade Chahid Hamlaoui, et qui connait un taux d’avancement des travaux appréciable. S’étalant sur une superficie de 30 ha, le projet en question comprend, entre autres, une auberge de jeunes d’une capacité de 200 lits, deux terrains de football, unepiste d’athlétisme, une salle omnisports et une piscine semi-olympique, ainsi qu’un lycée sportif de 800 places, différents équipements de loisirs et de divertissement, à l’image d’un parc aquatique et de multiples aires de jeu, et un hôtel doté d’un centre de récupération et de remise en forme pour les sportifs. Lancé en 2013 pour un budget de près de 130 milliards de centimes, le pôle sportif de Chaâb Erssas est destiné à accueillir les stages et regroupements des équipes de la wilaya. Il convient également de mentionner que le secteur a bénéficié, dans le cadre du programme de travail mis en place par la tutelle, de 41,4 milliards de centimes pour la réalisation de 47 terrains de proximité en gazon synthétique, principalement dans les pôles urbains Massinissa et Aïn Nahas, ainsi que la nouvelle ville Ali Mendjeli, dépendants de la commune du Khroub, ce qui portera le nombre de ceux-ci à 168. Enfin, la direction locale de la Jeunesse et des Sports a tracé un riche programme en vue de la commémoration du 5 Juillet. Celui-ci comprend notamment la mise en service, aujourd’hui, de deux terrains de football financés par le fond commun des collectivités locales (FCCL) à la cité Boudraâ Salah, une course de cross-country qui prendra son départ de la cité Loucif, un tournoi de volley-ball féminin des moins de 17 ansà la salle Berchache, ainsi que des animations et des parades ouvertes au public, lesquels se dérouleront au niveau de la place Ahmed Bey, au centre-ville.

Issam Boulksibat