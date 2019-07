Liesse dans les villes et villages de la Soummam : Un souvenir inoubliable de mon enfance

La proclamation de l’indépendance, le 5 juillet 1962, a été vécue dans une atmosphère de liesse et de joie à travers toute l’Algérie, et particulièrement dans les villes et villages de la vallée de la Soummam, région où s’était tenu, six années auparavant, soit le 20 août 1956, le Congrès de la Soummam, à Ifri-Ouzellaguène en plein cœur de la Soummam.

Certes, la population de la Petite-Kabylie savait pertinemment que l’Algérie allait arracher son indépendance et se débarrasser totalement du joug colonial ; c’était une question de jours, car beaucoup de sacrifices ont été consentis durant plus de sept années de lutte armée, où plus d’un million et demi de martyrs se sont sacrifiés, plusieurs villages et douars incendiés, des populations en ayant vécu les affres portaient les séquelles de la guerre. Mais tous les sacrifices des moudjahidines algériens ont permis d’arracher l’indépendance et la souveraineté de l’Algérie. Le 5 Juillet 1962 a été une journée mémorable, le drapeau de l’Algérie, vert, blanc avec son croissant et son étoile rouges, cousu par chaque famille, flottait partout dans le ciel de l’Algérie libre et souveraine. A Bougie ou Bejaïa actuelle, et Begayeth, les populations sont sorties massivement dans les rues pour fêter cette joie indescriptible de l’indépendance de l’Algérie. Tous ces villages martyrs d’Akbou, Tazmalt, Ighzer Amokrane, Seddouk, Souk El Tenine, Kherrata et Melbou ont exprimé fortement leur joie pour cette victoire de l’Algérie. C’était un véritable déferlement humain à travers toutes les rues principales, avec des voix qui s’élèvent: « Tahya El Djazaïr, Hourra moustakila » (Vive l’Algérie, libre et souveraine). A Bejaïa ville, tous les habitants des quartiers périphériques se sont déplacés vers le centre-ville, quartier Lekhemis, lieu préféré des Français résidant à Bougie, et criaient à vive joie en brandissant des drapeaux algériens. Les citoyens de Bejaïa se sont rendus en masse au centre de concentration militaire (actuel stade Benallouache), qui servait de lieu de rassemblement des personnes arrêtées par l’armée française, pour dénoncer les tortures infligées aux prisonniers.

Puis la marée humaine poursuivait son cours vers le boulevard Biziou (Bd Amirouche actuel) pour exprimer leur joie à tous les habitants français de ce quartier. Même atmosphère dans les ruelles de Trézel basse jouxtant l’ancien siège de la mairie et la sous-préfecture de Bougie (actuelle résidence d’hôtes de la wilaya). Incontestablement, le 5 juillet 1962 a été une journée pas comme les autres, une journée marquée par la joie et l’allégresse à travers toutes les villes, et tous les villages et quartiers de Bejaïa. Des camions transportaient les manifestants à travers tous les quartiers, des véhicules bondés de passagers sillonnaient sans cesse toutes les ruelles de la ville, en passant par les lieux stratégiques comme la caserne militaire, où les Algériens scandaient « Vive l’Algérie ; libre et indépendante ». Certes, ces grands défilés étaient précédés par des combattants moudjahidines descendus des maquis, et qui arboraient fièrement leurs tenues militaires et le fusil sur l’épaule, suivis des populations constituées de femmes en haïk blanc (voile traditionnel), d’hommes et d’enfants. 57 années après, les Algériens qui ont vécu ces moments inoubliables commémorent ces souvenirs et savent pertinemment que l’indépendance de l’Algérie n’a pas été un cadeau du colonialisme français ; elle a été arrachée au prix de mille et un sacrifices des moudjahidines et des martyrs et de tout le peuple algérien solidaire, uni et indivisible.

M. Laouer