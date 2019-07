Mohamed Lahcen Zeghidi : « la chute de l’Algérie en 1830 a causé l’instabilité dans les deux continents »

Le chercheur en histoire, Mohamed Lahcen Zeghidi, a rappelé, hier, lors de son passage à notre Forum, le poids historique, diplomatique et politique de l’Algérie dans la région et précisé que la chute de notre pays, en 1830, a causé « l’instabilité » politique et sociétale en Europe et en Afrique du Nord.

L’universitaire a rappelé que tout au long des 132 ans de colonisation, le citoyen algérien a été «privé» de sa citoyenneté, jusqu’au déclenchement de la Révolution nationale qui a libéré des pays d’abord et ensuite l’Algérie en 1962. Dans son allocution, Zeghidi a mis en exergue les «nuances» entre la révolution de Libération et le ‘‘Hirak’’ populaire, en affirmant que les deux mouvements n’ont aucune couleur idéologique, bien au contraire.

« Toutes les catégories du peuple se sont insérées sans aucune tendance ou arrière-pensée, car l’objectif était de recouvrer la souveraineté nationale», a-t-il expliqué.

H. Hichem