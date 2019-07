Au Forum d’El Moudjahid, à la veille de la fête de l’indépendance : « L’esprit de la lutte de libération ne s’éteindra jamais »

Si la guerre était une profession de foi pour ceux qui l’ont faite, la préservation de l’héritage de la glorieuse Révolution peut être un exercice difficile pour la génération actuelle. L’objectif primordial étant la préservation de l’État algérien, de sa souveraineté et la transmission des valeurs prônées par nos vaillants martyrs. Tel a été le message qu’ont voulu transmettre, hier, les historiens et moudjahidine, au Forum de la mémoire qu’organise El Moudjahid, en coordination avec l’association Machaâl Echahid.

«L’emblème national a de tout temps été la première arme braquée sur la France coloniale, et la Déclaration du 1er Novembre a constitué le cadre référentiel des révolutionnaires qui ont pris les armes et eu le courage d’affronter la puissance coloniale», a commenté l’historien Mohamed Lahcen Zeghidi dans son intervention, qui avait également pour objectif de parler de «la deuxième révolution en marche pour le changement», après «la première grande révolution pour l’appropriation de la liberté, et le recouvrement de l’indépendance».

Conformément au thème du Forum d’hier, sur «La transition générationnelle, entre révolutionnaires d’hier et jeunesse d’aujourd’hui», ses animateurs ont souligné que les débats devaient porter sur la nécessité de la préservation des valeurs et constantes de la Nation. Pour l’historien Zeghidi, la Déclaration du 1er Novembre a «tracé les axes fondamentaux de la construction du futur Etat indépendant», précisant que celle-ci a constitué «le cadre de lutte, le cadre doctrinal et la conception idéologique de ce que devrait être le futur Etat indépendant».

L’historien précise que les deux principes sur lesquels les révolutionnaires se sont entendus ont été ceux de la nécessité de procéder à une direction collective, et le consensus et l’unanimité dans la prise de décision. La raison de la détermination des moudjahidines et révolutionnaires de tous bords dans la lutte armée a été, sans conteste, «la souveraineté, comme élément constitutif autour duquel tous ceux qui ont intégré le mouvement révolutionnaire sous la bannière du FLN ont mis de côté leurs divergences idéologiques et politiques, pour se mettre à l’épreuve de la lutte de Libération», a-t-il précisé.

«La Déclaration du 1er Novembre a commencé par «Ô peuple algérien !», une formule emblématique, qui ne peut être interprétée que par l’appel de l’Union, à la cohésion, «où le pouvoir n’émane que du peuple», explique M. Zeghidi.

Celui-ci tiendra à préciser également qu’en recouvrant l’indépendance de leur pays, par un lourd tribut payé, les Algériens se sont libérés aussi de la fausse conscience et de l’aliénation, par rapport à leur histoire, aux valeurs de la Nation, et aux éléments constitutifs de leur identité que le colonisateur français a voulu effacer, en faire de simples indigènes soumis.



« Le Hirak a réaffirmé le fait que la conviction des Algériens est une flamme qui ne s’éteindra jamais. »



«Aujourd’hui, la célébration de la fête de l’Indépendance est une occasion pour les survivants de la guerre de Libération pour se rappeler de leur parcours de maquisards marqué par le sang et le feu, et pour la jeune génération, qui, en honorant la mémoire des martyrs, se pose directement la question: «Pourquoi ont-ils consenti le martyre, en tant que sacrifice suprême?» Voilà ce que signifie la préservation de la mémoire.

«Il est tout à fait normal et légitime que ces commémorations exaltent l’héroïsme et le sacrifice des martyrs qui se sont sacrifiés pour que vive l’Algérie indépendante», ajoute M. Zeghidi, dont la conclusion s’est astreinte à faire le parallèle entre le combat d’hier et celui d’aujourd’hui : «Le Hirak a réaffirmé le fait que la conviction des Algériens est une flamme qui ne s’éteindra jamais, c’est pourquoi il faut faire de chaque date une halte pour réaffirmer l’attachement à la Nation et l’engagement pour la construction du pays et la préservation des acquis de la Révolution.»

De son côté, le chercheur Souileh Boudjemaâ a voulu mettre en avant le fait que «la fête de l’Indépendance est une occasion qui confirme le lien entre le passé glorieux et le présent radieux de l’Algérie, qui n’a jamais été brisé, malgré les tentatives d’amnésie et les politiques d’oubli prônées à certains moments».

Reprenant l’idée de l’historien Zeghidi, le chercheur a ajouté que «l’esprit qui anime les initiateurs du mouvement populaire est celui de la construction de l’Etat, sans toucher aux fondements, aux constantes et aux institutions de l’Etat».

Enfin, l’ensemble des intervenants se sont mis en accord quant au fait que la fête de l’Indépendance intervient, cette année, dans un contexte marqué par la persistance des manifestations appelant au départ du régime et de tous ses symboles. «Il est légitime de revendiquer sa liberté, celle-ci est même inscrite dans le préambule de la Constitution», affirme M. Boudjemaâ, ajoutant que «tous les articles de la Constitution mettent en avant, protègent et affirment l’authenticité du peuple algérien».

«Préserver la cohésion nationale, s’unir pour la préservation de l’héritage révolutionnaire et lutter contre l’oubli historique, sont ce qui devrait animer l’esprit des jeunes aujourd’hui», estime le chercheur, qui parle de la nécessité du dialogue dans le cadre du respect mutuel. «C’est pourquoi, selon lui, il est important que le discours politique tienne compte des principes et constantes des Algériens.»

Tahar Kaidi