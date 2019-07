Affaire « Kamel El-Bouchi » : Le procès de nouveau reporté

Ce report, pour les 3e fois consécutive, intervient à la demande de l'avocat de la défense de l'un des prévenus. Le même tribunal avait décidé, les 22 mai et 19 juin derniers, de reporter le procès de cette affaire liée aux documents, livrets fonciers et actes de propriété relatifs à la société de «Kamel El-Bouchi».

Le prévenu Kamel Chikhi, en détention provisoire avec 12 autres accusés, est poursuivi dans 4 affaires, dont celle de trafic de cocaïne, qui «n'est pas encore enrôlée», selon une source judiciaire. L'ex-ministre de la Justice, Tayeb Louh, avait indiqué que l'enquête instruite dans l'affaire de saisie de plus de 700 kg de cocaïne au port d'Oran avait révélé l'implication de plusieurs personnes dans des faits liés à la corruption et pots-de-vin versés en contrepartie de facilitations.

L'enquête préliminaire s'est soldée par le déferlement de suspects devant la justice, pour corruption et pots-de-vin versés en contrepartie de facilitations au profit du principal accusé dans l'affaire de cocaïne, mais dans le cadre d'une autre mission et d'une autre activité (promotion immobilière), a-t-on ajouté. En effet, plusieurs médias on rapporté qu’ils sont en tout, 12 inculpés, à savoir les chefs des services de l’urbanisme des communes de Kouba, d’Aïn Benian, de Draria, de Chéraga et d’Hydra, des conservateurs fonciers d’Hussein Dey et de Bouzaréah, de deux contrôleurs de la Conservation foncière d’Hussein Dey, d’un fonctionnaire de la Conservation foncière de Bouzaréah et d’un architecte de la direction de l’urbanisme d’Alger, poursuivis pour les délits liés à la corruption, notamment la «perception d’indus cadeaux» et «l’abus de fonction». La majorité d’entre eux ont été filmés par les caméras de surveillance, que Kamel Chikhi avait installées dans ses bureaux et même dans les pièces où se trouvent ses coffres-forts, d’autres ont été confondus par ce dernier. C’est donc le premier dossier de Kamel Chikhi qui est renvoyé devant le tribunal. L’affaire et la plus attendue est celle des 701 kg de cocaïne, pour laquelle Kamel Chikhi, ses deux frères, un de ses associés, son directeur financier et un de ses agents portuaires à Oran sont en détention, pour plusieurs chefs d’accusation, notamment «trafic et commerce international de drogue» et «blanchiment d’argent». Chargé de l’enquête judiciaire, le juge de la 9e chambre du pôle pénal d’Alger n’arrive toujours pas à lever le voile sur les circonstances de la présence d’une telle quantité de drogue dure dans une cargaison de viande importée par Kamel Chikhi du Brésil, et devant être débarquée à Oran, après avoir transité par le port de Valence en Espagne, pour changer de navire. Depuis le début de l’enquête, Kamel Chikhi n’a cessé de nier les faits qui lui sont reprochés. Il persiste à dire que cette drogue ne lui appartient pas. Les commissions rogatoires délivrées aux autorités espagnoles et brésiliennes n’auraient visiblement rien apporté de nouveau, nous dit-on.

Salima Ettouahria