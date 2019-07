Tizi Ouzou : Remise de diplômes aux apprenants

La Direction de la formation et l’enseignement professionnels (DEFP) de Tizi-Ouzou a organisé hier à l’Institut national supérieur de formation professionnelle (INSFP) Mohand Arezki-Imerzoukène la cérémonie de remise des diplômes.

Trente-quatre apprenants lauréats ont reçu leurs diplômes en présence du wali, Mahmoud Djemaa. L’ensemble des CFPA et INSFP ont participé à la sélection des lauréats dans plusieurs spécialités comme la maçonnerie, l’apiculture, l’habit traditionnel, la bijouterie traditionnelle, la peinture et lettres et décoration, l’électricité, le bâtiment, la gestion et le recyclage des déchets.

Le wali a souligné l’importance d’inciter les jeunes apprenants pour travailler davantage dans le cadre de l'apprentissage de leurs métiers grâce aux efforts de l'Etat mobilisant des moyens matériels et humains considérables pour une formation de qualité leur permettant de s’insérer dans le monde du travail.

M. Mahmoud Djemaa a relevé que la wilaya abrite un nombre important d'établissements auxquels s'ajouteront de nouvelles structures et il a mis l’accent sur l'importance du partenariat avec les entreprises à l'effet de former une main-d’œuvre qualifiée en adéquation avec les besoins du marché de l'emploi.

Le directeur local de la formation et l’enseignement professionnels, Rachid Louhi, a fait savoir que 9.151 jeunes diplômés sortiront cette année des établissements de formation. La direction se penchera avec ses partenaires (administration, entreprises publiques et privées, organisations professionnelles) sur l’insertion de ces lauréats ainsi que des autres apprenants dont le chiffre atteint 9.151 repartis sur 19 branches dont 1.870 dans la branche bâtiment et travaux publics, 1.349 en habillement-textile, 1.045 dans le tourisme et l’hôtellerie, 572 en construction métallique et 529 dans l’artisanat traditionnel.

