Intoxications alimentaires : 1.240 cas et un décès constatés en 2019

«Une commission interministérielle de suivi et de contrôle de la qualité des eaux de sources a été dépêchée au niveau des wilayas d’Alger, Blida, Tipaza, Ain Defla et Bouira pour s’assurer de la potabilité de ces sources». C’est ce qu’a révélé, hier, le directeur de la prévention au ministère de la Santé, de la Population et de la Réforme hospitalière.

Le Dr Djamel Fourar qui s’exprimait lors d’une conférence de presse sur les toxi-infections alimentaires collectives, qui s’est tenue à l’Institut national de santé publique (INSP), a indiqué que cette commission est actuellement sur le terrain pour assurer le contrôle de qualité des eaux de ces sources, notamment celles qui ont été à l’origine de plusieurs cas de cholera enregistrés l’année dernière.

Il a, dans ce contexte, fait savoir que les équipes de la commission effectueront des prélèvements de l’échantillon de chaque source qu’ils achemineront vers différents laboratoires, précisant que « les résultats seront annoncés incessamment ».

Le Dr Fourar a également fait part de l’élaboration d’un plan national de lutte contre les maladies à transmission hydrique (MTH) à travers le contrôle de la totalité des points d’eau et la mobilisation des équipes médicales au niveau des services d’Epidémiologie et des bureaux d’hygiène, et ce, en vue d’éviter tout risque d’apparition de MTH. Le responsable au ministère de la Santé a, par ailleurs, souligné l’importance de cette journée de formation au profit des journalistes issus de différents supports médiatiques qui , selon lui, vise à sensibiliser le grand public sur les dangers des toxi-infections alimentaires collectives en Algérie.

Selon le Dr Fourar, le nombre de cas d’intoxication alimentaires ont connus une hausse ces dernières années dépassant les 10.000 cas, causant le décès de 7 personnes en 2017 et 6 autres en 2018.

Il précise que 1.240 cas d’intoxications alimentaires ont été enregistrés depuis le 1er janvier 2019, de même qu’elles ont coûté la vie à une personne à Relizane.

«Les intoxications alimentaires constituent un véritable problème de santé publique», a noté le responsable, ajoutant que ces maladies connaissent généralement un «pic» durant l’été. Poursuivant ses propos, celui-ci indiquera que le danger vient essentiellement, du changement du comportement alimentaire du citoyen et au non-respect des règles d’hygiène. Pour lutter contre ces maladies, le Dr Fourar a rappelé la mise en place d’un plan de prévention sanitaire pour la saison, à travers renforcement du dispositif de surveillance de contrôle. «Ce dernier est effectué par des brigades mixtes de la santé et du ministère du commerce pour s’assurer de la salubrité des produits destinés à la consommation», a expliqué le directeur de la prévention au ministère de la santé.

Il a, à ce sujet, souligné la nécessité de respecter les règles élémentaires d’hygièneen veillant à la propreté des mains et de ustensiles et équipements de cuisine, en insistant sur le lavage des légumes et fruits avant leur utilisation.

Le responsable de santé a également mis en avant le nécessaire respect de la chaîne de froid dans la conservation des produit particulièrement durant la saison estivale pour briser toute chaine de prolifération de germes pouvant être à l’origine des toxi-infections alimentaires. De son côté, le Dr. Fouzia Mouffok, chef de service analyse biologique eaux et alimentation à l’institut pasteur d’Algérie(IPA) a indiqué que, «le nombre des intoxications alimentaires est sous estimé», précisant qu’un grand nombre de personnes ne se déplacent pas aux structures de santé et préfèrent recourir aux soins traditionnels, lorsqu’elles en sont atteintes. « Donc il ya un problème de manque de déclarations des cas d’intoxications alimentaires », a fait remarquer le Dr. Mouffok, qui imputera la majorité des cas, au non respect de la chaine de froid et à la consommation de produits «impropres» en raison de la chaleur. Elle cite en premier lieu, les viandes blanches qui, selon ses termes, «sont impliquées dans de nombreux cas, l’eau dans 6% des cas, les glaces 5% des cas et les œufs dans 8% ».

Le chef de service analyses biologiques à l’Institut pasteur d’Alger, a insisté sur le respect de la chaîne de froid lors du stockage des produits alimentaires.

Kamélia Hadjib