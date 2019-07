Enseignement supérieur : moyenne d’admission minimale élevée pour certaines filières

Le ministère de l’Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique a décidé d’élever à 16/20 la moyenne minimale d’admission à la faculté de médecine, en raison du nombre important d’étudiants en médecine qui dépassent les capacités d’accueil.

C’est ce qu’a révélé, avant-hier, un responsable du département de Bouzid qui s’est exprimé devant la presse nationale, ajoutant que certains de ces étudiants ne trouvent aucune place auprès des Centres hospitalo-universitaires (CHU) pour effectuer leurs stages. Il révèlera à ce propos que les moyennes minimales de base lors des affectations seront dès cette année, divisées en trois catégories. La même source a également confié que le ministère de l’Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique s’employait à «améliorer» les procédures d’enregistrement des personnes qui obtiennent le baccalauréat. Il a été décidé, dans ce même sillage, l’utilisation des nouvelles technologies pour les inscriptions post-bac.

Par ce biais, les étudiants connaitront leur affectation en un «temps record», contrairement aux années passées où ils étaient obligés d’attendre plus d’une semaine pour être fixés. Le responsable a confirmé que ceux qui réussissent le bac recevront uniquement un certificat de réussite. «Les étudiants peuvent télécharger une application électronique sur le site web du ministère où ils trouveront tous les détails des étapes nécessaires à l’inscription à l’université», a-t-il souligné non sans annoncer l’ouverture de nouvelles disciplines, avec pas moins de 26 nouvelles formations professionnalisantes qui seront ouvertes. Elles seront renforcées par la participation du réseau des instituts technologiques, des entrepreneurs et des institutions sociales et économiques. «Ces spécialités professionnelles sont conçues en partenariat avec les opérateurs économiques et sont présentes dans les différents instituts du pays en fonction des besoins de chaque wilaya et celles du marché algérien», explique le même responsable.

Par ailleurs, des appels d’offres ont été lancés pour numériser l’administration. A l’Université de Sétif, il existe à titre d’exemple une spécialité «Numérisation de l’administration» alors qu’à Tlemcen, on retrouve la spécialité «Topographie».

Pour rappel, les moyennes minimales pour les préinscriptions et l’orientation des bacheliers pour l’année universitaire 2018-2019 ont été définies sur la base d’une étude quantitative et méthodique de ces résultats en termes de moyennes, d’appréciations et de filières et à la lumière des places disponibles.

Ainsi, la moyenne minimale d’accès aux études de Sciences médicales, pour l’année scolaire écoulée, était de 15/20, y compris les spécialités en pharmacie, médecine dentaire et architecture, ou médecine vétérinaire où la moyenne s’élevait à 14/20. La moyenne minimale pour rejoindre l’Ecole normale supérieure (ENS) était, quant à elle fixée, à 14,5/20, alors que celle pour s’inscrire dans la spécialité des Sciences politiques et relations internationales a reculé de 12/20 il y a deux ans, à 11/20

Sami Kaidi