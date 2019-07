Marché informel de devises : L’euro flanche face au dinar

Alors qu’on assistait à une chute continue de la valeur du dinar algérien face aux principales devises, l’euro, en particulier, étant la monnaie la plus usitée dans les transactions courantes, le prix de ce dernier enregistre depuis quelques jours une baisse significative face à la monnaie nationale au niveau des différends marchés parallèles de change. Un retournement de situation, plutôt conjoncturel, selon certains analystes de la place financière, car il n’obéit pas à une logique économique.

Une cadence qui s’est poursuivie, hier, avec la perte de l’euro davantage en valeur face au dinar. Aux dernières nouvelles, 100 euros s’échangeaient à 18.000 dinars alors qu’il y a quelques semaines, un euro valait jusqu’à à 220 DA. En début de ce mois de juillet, au square Port-Saïd, la bourse la plus en vue, il atteignait 203 dinars au change en dinars. Selon les cambistes qui n’ont cure des lois et règles de la finance, la chute de la monnaie européenne face au dinar est due à la faiblesse de la demande et à la situation de stagnation de l’économie nationale, en particulier, en ce qui concerne l’investissement qui a son ancrage dans le marché noir des devises. Aussi simple que ça. Pourtant on est en pleine saison estivale et on approche de la période du pèlerinage. Le dollar américain n’est pas en reste puisqu’il perd également en valeur devant le dinar, un dollar pour 179 dinars, sur les marchés noirs des devises. Côté officiel, les derniers indicateurs de la Banque d’Algérie ressortent une stabilité de l’euro sur le marché officiel. La valeur du dinar connaît elle aussi un certain niveau de stabilité depuis plusieurs mois sur le même marché officiel. Dans un autre registre, cette chute aurait comme origine plusieurs autres facteurs, liés notamment à l’emprisonnement d’hommes d’affaires habitués aux grosses transactions monétaires en serait la principale cause et les réticences qui caractérisent le monde des affaires par rapport aux évènements que connaît le pays depuis le 22 février dernier. Aussi, la campagne de lutte contre la corruption, en matière de contrôle des transactions financières notamment, est pour beaucoup dans le tarissement de certaines sources qui alimentaient jusque-là le marché parallèle des devises. Une situation qui ne peut être durable car une dévaluation du dinar pour des raisons justifiées n’est pas à écarter par rapport aux effets de la planche à billets. Des flottements soutenus par le modèle économique algérien basé uniquement sur le revenu pétrolier, alors que le pays peine à sortir de sa position de mono-exportateur.

D. Akila