Rapport d’activité du conseil de la concurrence en 2018 : Le secteur du médicament est menacé

Le Conseil de la concurrence a présenté, hier, à l’occasion d’une conférence de presse organisée, à l’hôtel El Aurassi (Alger) le rapport d’activité de l’institution pour l’année 2018. S’exprimant à cette occasion, le président de cette institution, Amara Zitouni, a tiré la sonnette d'alarme quant au danger qui menace le secteur de médicaments. Il a indiqué qu’«il y a des indices et des prémices de risque de création des lobbies dans le domaine de l’industrie du médicaments». Pour faire face à ce phénomène qui menace la stabilité du secteur de médicaments, il a appelé les pouvoirs publics sur la nécessité de prendre les mesures nécessaires et adéquates. Il a précisé dans ce sens que la création de ces cartels aura, sans nul doute, un impact réel sur les prix et la qualité des produits. Il a ajouté que ce danger est dicté grâce à une étude approfondie entamé sur ce marché concurrentiel depuis 2015 dans le cadre de ses missions consultatives, en application de l’article 37 de l’ordonnance n° 03-03- du 19 juillet 2003, modifiée et complétée relative à la concurrence qui habilite le Conseil de la concurrence à «entreprendre toute enquête, étude et expertise relevant de son domaine de compétence». Selon lui, cette étude a bénéficié, au cours de l’année 2018 de l’appui de l’Union européenne dans le cadre du Programme P3A (Programme d’Appui à la mise en œuvre de l’Accord d’Association) par la mobilisation de trois experts internationaux spécialisés dans le droit de la concurrence et dans l’analyse des marchés pharmaceutiques. Celle-ci, permet d’identifier dans la chaîne des valeurs sus visées (production-importation-distribution de gros et de détail) un ensemble de zones d’exercice sur lesquelles le Conseil de la concurrence pourrait d’intervenir. Appuyant ses dires il a cité à titre d’exemple des études menées au plan international qui ont démontré que des cartels bien organisés peuvent générer des augmentations de prix des produits et services de près de 25%. Il a insisté sur la nécessité de faire des sanctions qui doivent être à la fois dissuasives et répressives afin d’inciter les opérateurs économiques à ne pas récidiver et de décourager les autres acteurs tentés d’adopter un comportement similaire. Evoquant à cet effet le rapport d’activité de l’institution pour l’année 2018, il a indiqué celui-ci présent des activités juridictionnelles, consultatives et de contrôle des structures du marché et des autres actions réalisées par le Conseil de la concurrence dans le cadre de ses missions au titre de l’année 2018. Il s’agit entre autres, d’un bref rappel des missions conférées par la loi au Conseil de la concurrence, de fonctionnement des services administratifs du Conseil de la concurrence et des missions juridictionnelles consultatives. Aussi ce bilan présente les poursuites du processus d’élaboration et de mise en œuvre du programme de conformité aux règles de la concurrence et les relations et la signature de conventions de partenariat avec les institutions similaires étrangères et des universités et instituts de formation supérieure du pays. Quant aux contraintes ayant empêché le Conseil de la concurrence d’exercer pleinement les missions qui lui avaient été confiées par la loi, déjà évoquées dans les précédents rapports d’activité, elle persistent à ce jour. Il s’agit notamment de l’absence d’un siège adéquat, de l’ambiguïté du statut juridique du Conseil de la concurrence et système de carrière de ses membres et ses cadres peu attrayant ainsi que ce cadre juridique relatif à la concurrence inadapté.

Makhlouf Aït Ziane