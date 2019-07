Incendie au complexe d’Arzew : Sonatrach lance une enquête

Le président-directeur général de Sonatrach a annoncé, mardi à Oran, qu’une enquête a été lancée après l’incendie survenue la veille, au complexe de liquéfaction du gaz dans la zone industrielle d’Arzew, rapporte l’APS.

S’exprimant en marge de sa visite d’inspection au lieu de l’incident, Rachid Hachichi a indiqué qu’une équipe pluridisciplinaire a été désignée pour enquêter sur ce sinistre qui s'est produit suite à une fuite de gaz, et décidé des mesures à prendre pour éviter que ce genre d’accident ne se reproduise. Le PDG de la compagnie nationale des hydrocarbures a assuré qu’un plan d'intervention a été lancé immédiatement après le déclenchement de l'incendie, permettant la maîtrise de la situation grâce à l'intervention rapide des unités de sécurité et de protection relevant de l’entreprise et de la protection civile, ajoutant que l’incendie a été maîtrisé et que les équipes sont toujours présentes pour le refroidissement du lieu et l’intervention contre toute éventualité.

Il a affirmé que les équipes d'intervention poursuivent leur action pour sécuriser le site en attendant l’arrivée des spécialistes pour étudier l'incident avec précision avec tous les ingénieurs et techniciens exerçant dans l'unité. Hachichi n’a pas manqué cette occasion pour saluer le «professionnalisme» et l'intervention «courageuse» de ces équipes.

Pour rappel, l’incident en question s’est produit dans la soirée du lundi, vers 22h, au niveau d'une unité de production du Complexe de liquéfaction de gaz, le GL1Z, d’Arzew. Fort heureusement, aucune perte humaine n’a été déplorée même si on enregistre deux blessés qui ont été rapidement évacués vers l'établissement hospitalier d'Oran. Il s’agit d’un technicien de sécurité industrielle et du chef d’équipe d’unité d’intervention qui ont subi des brûlures du 2e et 3e degré.

Le PDG de Sonatrach a assuré à ce sujet avoir donné des instructions pour la prise en charge des blessés. «Le plus important est de protéger la ressource humaine, de sécuriser les installations, de maîtriser la situation et de déterminer les causes de l'incident», affirmant que ce sinistre n'aura pas d'incidence sur les capacités de production du complexe GNL 1 Z.

C. M.