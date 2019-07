Session de formation à la sauvegarde du patrimoine culturel immatériel prochainement à Alger : Sous la loupe de 40 experts internationaux

Une session de formation à la sauvegarde du patrimoine culturel immatériel pour le réseau des experts-facilitateurs de l’UNESCO en Afrique sera programmée du 9 au 14 du mois en cours à Alger, a-t-on appris auprès des organisateurs. Initiée par le Centre Régional à Alger pour la Sauvegarde du Patrimoine Culturel Immatériel en Afrique et placée sous l’égide de l’Unesco (CRESPIAF), « cette session verra la participation de quarante experts internationaux qui mettront en œuvre l’ensemble des outils pédagogiques et d’expertise développés et reconnus dans le domaine du patrimoine culturel immatériel », a souligné notre source. La stratégie globale de renforcement des capacités, selon les organisateurs, « est un engagement général à long terme avec les États membres, qui vise à créer des environnements institutionnels et professionnels propices à la sauvegarde du patrimoine culturel immatériel ».

« Elle tend à répondre et mettre en œuvre une nouvelle conception des infrastructures institutionnelles ; la révision des politiques et de la législation culturelles et autres ; le développement de méthodes d’inventaire et le développement de mesures de sauvegarde efficaces ainsi que la participation aux mécanismes de coopération internationale », a-t-on expliqué. L’UNESCO développe, ainsi, des contenus et des matériels de formation et peut compter sur son réseau dynamique d’experts facilitateurs, pour assurer la prestation de services de renforcement des capacités à

travers le monde.

Sihem Oubraham