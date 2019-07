Échanges des programmes : La radio primée pour la 8e fois consécutive

La radio algérienne vient de remporter deux prix au concours des programmes radiophoniques de l'Union de radiodiffusion des Etats arabes (ASBU), tenue du 27 au 30 juin à Tunis.

Le premier prix a été décerné à la radio culturelle pour son programme «Lui, non autrui», présenté par Abderrahmane Djellouli et réalisé par Elhadi Ghazi.

Le deuxième prix, lui, est revenu à la Chaîne 1 pour son programme destiné aux enfants «entre les mains du net et la colère des mères», présenté par Saida Berriche et réalisé par Habib Tata.

Au cours de ce concours organisé en marge de la 23e édition du Festival arabe des radios et télévisions, coïncidant avec le 50e anniversaire de l'ASBU, la radio algérienne s'est vue attribuer également le prix des échanges des programmes radiophoniques pour la 8e fois consécutive.

Il convient de souligner, à ce propos, que cette instance est l’une des rares, sur le plan arabe et régional, à entretenir une coopération aussi riche que soutenue entre ses Etats membres. En effet, depuis plusieurs années déjà, des efforts considérables ont été fournis en matière d’échange de programmes et d’informations à travers l’utilisation des nouvelles technologies qui ont permis à l’Union d’accomplir son rôle de leader dans le domaine.

Dans ce contexte, l’année 2018 a été marquée par la diversification et le volume des échanges qui a atteint plus de 3.900 heures d’échanges radiophoniques en programmes et news à raison de 8 heures par jour, outre 5 heures de programmes algériens utilisés dans le cadre des échanges. Un important volume comparé aux années précédentes.

Pour la télévision, plus de 14.000 sujets dans différents domaines ont été échangés en 2018, dont 1.500 sujets en (ASBU CLOUD), une nouvelle plateforme crée par l’ASBU qui permet aux télévisions arabes d’utiliser le CLOUD, dans les échanges sans passer par la station (Menos). Cette nouvelle plateforme, utilisée depuis une année facilite l’échange d’informations et de news rapides, a permis d’échanger plus de 380 heures de programmes durant la même période touchant essentiellement au tourisme, à l’éducation, à l’histoire et au sport.

Avec un volume d’échange annuel de 13.000 matières d’informations, à raison de 10 heures d’échanges radiophoniques par jour, et la réception de plus de 30.000 informations en provenance d’Europe, d’Asie et d’autres pays méditerranéens, le bilan de l’ASBU en matière d’échange d’informations, est qualifié par les spécialistes de « positif » et « honorable ».

Pour optimiser ses actions, l’Algérie se dotera prochainement d’un centre d’échanges de nouvelles et de programmes télévisuels et radiophoniques de l’Arab States Broadcasting Union (ASBU), et de l’Union africaine de radiodiffusion (UAR), premier du genre dans le monde. Ce nouveau centre qui relie le Monde arabe à l’Afrique a bénéficié d’une autorisation de programmes d’un montant de 552 millions de DA sur le budget d’équipement public du ministère de la Communication, qui permettra une amélioration des échanges de nouvelles et de programmes. Ce sont 177 villes qui seront concernées, avec un volume d’échange qui compte s’intensifier au cours des prochaines années.

Rappelons également que le centre arabe d'échange d'informations et de programmes, créé en 1987 à Alger, compte parmi ses objectifs la promotion du service information au sein des télévisions arabes, à travers l'échange d'informations entre les instances membres et l'instauration des fondements et mesures d'échange.

L’ASBU, qui est basée à Tunis depuis 1979, est l’une des plus anciennes organisations panarabes, puisque sa création remonte à 1969. Elle offre de précieux services aux radios et télévisions des pays membres, notamment une assistance technique, les échanges d’émissions sportives, de variétés et d’informations, ainsi que la couverture des grands événements dans la région arabe et ailleurs ainsi que des stages de formation et de recyclage pour les personnels des radios et télévisions arabes.

Kamélia Hadjib