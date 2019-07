Tir sportif, Entretien avec M. Abderazak Lazreg : « Qualifier le maximum d’athlètes aux JO »

Fraichement élu à la tête de la fédération Algérienne de Tir aux armes sportives, M. Abderezak Lazreg et son équipe s'attellent déjà à relever un grand défi, à savoir l'organisation des championnats d'Afrique des nations. En dépit de l'aspect organisationnel, la FATS consacre tous ses efforts pour reconstituer ses différentes équipes nationales, dont les activités aurait été gelée depuis plusieurs mois.



Les dates de la 14e édition du championnat d'Afrique des nation ont elles été définitivement arrêtées ?



Oui, la compétition aura lieu du 20 au 30 septembre prochain. Les différentes épreuves se dérouleront au stand de tir de Tipaza, avec la participation de 17 pays. Neuf nations ont déjà confirmé leur présence à ces joutes, qui regrouperont plus de deux cents athlètes, hommes et femmes. L'Algérie sera représentée par trente six athlètes (H et F). On aura ainsi des candidats dans les différentes spécialités retenues dans le programme de la compétition, à savoir Skeet et Trap (plateau), 10 m à air comprimé pistolet et carabine, 25 m pistolet et 50 m carabine.



Où en êtes vous avec les préparatifs de cette compétition ?



A quelque détails près, tout est prêt pour abriter cette compétition continentale. Nous avons reçu au mois de Mai dernier la visite du président de la Fédération africaine, qui a inspecté les lieu et donné son approbation pour l'organisation de la compétition. Il a inspecté les lieu et surtout les différentes machines de compétition, qui doivent être aux normes Olympiques. Cette 14e édition étant qualificative au JO de Tokyo 2020.



Comment se déroulent la préparation des équipes nationales en prévision de cette compétition continentale ?



Il faut savoir que les équipes nationales étaient à l'arrêt depuis plusieurs mois. Depuis notre arrivée à la tête de la Fédération le 22 avril dernier, nous avons entamé un grand travail de sélection, avec notamment plusieurs stages et compétitions nationales, pour reconstituer les différentes équipes nationales. Les sélections de Skeet et Trap (Plateau), ainsi que celle des spécialités de Pistolet à air comprimé et de carabine ont réalisé des regroupement à Batna. D'autres stages bloqués s'enchaineront jusqu'à la date de la compétition. Une répétition générale aura lieu au niveau du stand de Tipaza, avec l'ensembles de nos athlètes sélectionnés pour les mettre dans les même condition de la compétition. Par ailleurs, la sélection nationale de Tir à l'arc, une discipline qui est aussi sous notre coupe, a effectué un stage de préparation à Blida en prévision des Jeux africains, qui se dérouleront à Rabat (Maroc) du 19 au 31 août prochain. Une compétition importante à nos yeux, dans la mesure ou elle est qualificative au Jeux Olympiques de Tokyo.



Quelles sont vos objectifs dans ces deux compétition continentales, à savoir les championnats d'Afrique de Tirs aux armes sportives et Jeux Africains ?



Vous savez, le niveau est très élevé. D'un autre coté, nous avons enregistré beaucoup de retard par rapport aux autres pays du continent. Néanmoins, nous allons faire de notre mieux pour arracher le maximum de podiums et qualifier les maximum d'athlètes aux JO. Pour le tir à l'Arc, nous tablons sur deux spécialités à Rabat. A Tipaza, nous visons deux à trois spécialités pour les épreuves de tirs aux armes sportives.

Rédha M.