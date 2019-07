CAN-2019 : Le tableau de la phase finale

Le tenant camerounais, le favori égyptien, les néophytes malgache et béninois ou les ambitieux algérien, nigérian et ivoirien... on connaît désormais le plateau complet des huitièmes de finale de la CAN-2019. Pour espérer conserver son titre, le Cameroun devra ainsi sortir du piège des Super Eagles, sacrés en 2013.

PUBLIE LE : 04-07-2019 | 0:00