Dans la lucarne : Ne pas s’enflammer !

Il est certain que la CAN a franchi désormais une étape très importante, puisqu’on est en huitièmes de finale. après avoir fait le «ménage» en éliminant huit équipes. Avec seize équipes, on est revenu au nombre qui existait déjà avant de passer à «24» équipes. Par conséquent, dans ce tour, on va rencontrer les « gros bras » ou presque. Il faudra donc comme l’on dit «nager et surveiller ses vêtements» en même temps. On a vu comment la Mauritanie a copieusement dominé la Tunisie et aurait vraiment mérité de passer. Pour cela, il fallait marquer. Ce ne fut pas le cas. Pourtant, la Mauritanie participait pour la première fois de son histoire à une phase finale de la CAN. C’est ce qui confirme parfaitement bien que le football africain a vraiment progressé au niveau de sa base. Il faudra donc faire très attention à l’adversaire que vous aurez en face de vous. Il est évident que notre équipe nationale qui avait émerveillé tous les observateurs par ses superbes prestations, a évité de tomber contre de «grosses cylindrées». Cela n’a pas été le cas de la Tunisie qui s’est offert la redoutable formation du Ghana. Le Nigeria, pour sa part, a hérité du Cameroun, un adversaire qu’elle ne connaît que trop bien. L’Algérie aura à s’expliquer le dimanche 7 juillet, à partir de 20 heures, contre la Guinée, une «vieille connaissance». C’est vrai que le parcours de cette équipe dans le premier tour de cette CAN n’a pas été terrible, mais il ne faudra pas se fier aux «apparences». En effet,cette équipe nationale de Guinée nous avait « barrés» la route à plusieurs reprises. Tout le monde se rappelle qu’en 2008 à l’époque où l’EN était drivée par Michel Cavalli. On avait un seul obstacle à passer pour accéder à la phase finale. On avait un bon groupe et de plus on recevait les Guinéens chez nous au stade du 5-Juillet. Donc, tous les «feux étaient au vert» pour assurer notre qualification. Et voilà une expulsion expresse de Meftah avait facilité le triomphe des Guinéens sur le score de 2 à0. Dans les années 70/80, on avait encaissé un 5à1 à l’époque de Petit Sorry et consorts. Récemment, les verts qui étaient sous la coupe de Gourcuff avaient joué un match amical contre la Guinée afin de préparer la phase finale de la CAN qui devait avoir lieu au Gabon et la République centrafricaine. On avait été battus sur le score de 2à 1. Les problèmes de Gourcuff ont commencé depuis ce jour. Dans tout cela, il faut dire que cette équipe de Guinée demeure la «bête noire» de l’équipe algérienne. Même en phase finale, on n’a pas réussi à prendre le dessus, puisqu’en 1998, au Burkina Faso, on s’est fait battre sur le score de 1à0 avec l’entraîneur Abderrahmane Mehadaoui. C’est pour vous dire que ce ne sera pas du «gâteau». Certes, si on prend en ligne de compte ce que les Verts ont montré devant le Sénégal, on est largement favori. Néanmoins, comme l’avit dit Mahrez, sur un «match à élimination directe tout peut arriver». Nos capés sont avertis, ils ne doivent pas nous décevoir !

Hamid Gharbi