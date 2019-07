CAN-2019, Sénégal : Edouard Mendy, forfait pour le reste du tournoi

Le gardien du Sénégal Edouard Mendy a déclaré forfait pour le reste de la Coupe d'Afrique des nations CAN 2019 à cause d'une fracture à la main gauche qui l'a obligé à rentrer en France pour se soigner, annonce mardi la Fédération sénégalaise (FSF). Le joueur de Reims a eu "un traumatisme au niveau de la 3e phalange du quatrième doigt de la main gauche" lors de l'échauffement du match contre le Kenya (3-0), lundi au Caire, explique la FSF. "La radiographie a montré une fracture osseuse avec déplacement. Après concertation avec les autorités fédérales, le joueur Edouard Mendy a été autorisé à rejoindre la France pour un traitement et un suivi médical appropriés. Il a donc quitté Le Caire ce mardi par voie aérienne", est-il indiqué. Cette blessure prive les Lions de la Teranga de l'un de ses meilleurs atouts dans la course au titre, dont ils sont l'un des grands favoris. En son absence, c'est Alfred Gomis, gardien de la SPAL en Italie, qui a pris les gants face au Kenya. Le Sénégal qui a terminé deuxième du groupe C derrière l'Algérie, affronte l'Ouganda vendredi en 8e de finale, au Caire.