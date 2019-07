CAN-2019 : Le Cameroun et le Ghana en huitième de finale

Le Cameroun (tenant) et le Ghana se sont qualifiés aux huitièmes de finale de la Coupe d'Afrique de football (CAN-2019), à l'issue des matchs de la 3e et dernière journée du groupe F disputés mardi à Suez et Ismaïlia (Egypte). Les tenants du trophée ont fait match nul contre le Bénin (0-0), alors que les Ghanéens se sont imposés devant leurs homologues de la Guinée Bissau (2-0), grâce aux buts de Jordan Ayew (46e) et Thomas Partey (72e). A l'issue des matchs de la 3e et dernière journée, le Ghana à égalité avec le Cameroun (5 points) prend la première place du groupe, grâce à une meilleure attaque (4 buts) contre 2 réalisations pour le Cameroun. La troisième place du groupe est occupée par le Benin (3 points), alors que la Guinée Bissau est dernière avec 1 point. La phase finale de la Coupe d'Afrique des nations 2019 se déroule du 21 juin au 19 juillet en Egypte. Les deux premiers de chaque groupe ainsi que les quatre meilleurs troisièmes sont qualifiés en huitièmes de finale.

La Tunisie a tremblé

Le Mali et la Tunisie ont validé mardi leur billet pour la phase finale de la Coupe d'Afrique des nations, à l'issue de la dernière journée de la phase de groupes. Vainqueurs 1 à 0 face à l'Angola, les Aigles maliens se perchent au sommet du groupe F (7 points) avant de s'envoler lundi vers un huitième de finale piégeux contre la Côte d'Ivoire, double lauréate de la compétition. Un but d'Amadou Haidara à la 37e minute à suffi au bonheur des hommes de Mohamed Magassouba. Quant à la Tunisie, tenue en échec par la Mauritanie comme lors de ses deux premiers matchs contre l'Angola et le Mali (1-1 à chaque fois), elle termine piteusement à la 2e place du groupe avec 3 points et prend rendez-vous avec le Ghana au prochain tour. Avec respectivement 2 et 1 point, l'Angola et la Mauritanie sont éliminés de la compétition. Point du Groupe E de la Coupe d'Afrique des nations de football à l'issue des matches disputés mardi:



Les qualifiés pour les huitièmes de finale

Le Ghana, qui a dominé la Guinée Bissau (2-0), a rejoint les huitièmes de finale de la CAN-2019, mardi, en compagnie du Cameroun et du Bénin, qui se sont neutralisés (0-0). Les Ecureuils se qualifient pour le second tour d'une Coupe d'Afrique pour la première fois de leur histoire. Ils affronteront l'ogre marocain alors que les Lions indomptables, tenants du titre mais pas franchement enthousiasmants au premier tour, retrouveront le Nigeria. Il reste cinq billets pour les huitièmes à prendre. Equipes qualifiées pour les huitièmes : Ouganda, Nigeria, Egypte, Madagascar, Algérie, Côte d'Ivoire, Maroc, Guinée, Sénégal, RDC, Bénin, Cameroun, Ghana, Mali.

Equipes éliminées à l'issue de la phase de groupes : Zimbabwe, Burundi, Namibie, Tanzanie, Guinée Bissau,