CAN-2019 : La Guinée au menu de l’Algérie en 8e

C’est officiel, l’Algérie connaît désormais son adversaire en huitième de finales de la CAN-2019. Ce sera la Guinée, comme l’on s’y attendait, qui a fini «super» troisième de son groupe.

L’Algérie, qualifié avec brio pour les 1/8es de finales de la CAN affrontera la Guinée, troisième de son groupe, dimanche 7 juillet au stade 30-Juin du Caire à 20h. Jusqu’à mardi après-midi, les probabilités mettaient la Guinée ou à un degré moindre le RD Congo sur le chemin des Verts en huitièmes.

La Guinée, quant à elle, a fini à la troisième place du Groupe B. Le Sily national a bouclé les poules avec nul face à Madagascar (1-1), une petite défaite face au Nigeria (0-1) et une victoire face au Burundi 2 à 1.

Dans l’historique des confrontations entre les deux sélections, la Guinée sort avec un ascendant avec deux défaites deux nuls et quatre victoires en matches officiels. La dernière fois que l’Algérie et la Guinée s’étaient affrontés en match officiel remonte à l’année 2007 au cours d’un match comptant pour les éliminatoires à la CAN-2008 que les Verts avaient perdu sur le score de deux buts à zéro au stade du 5-Juillet.

En amical le bilan est équilibré avec 2 victoires, deux nuls et deux défaites pour l'EN.

L’Algérie qui termine la poule en tête de son groupe avec la meilleure attaque (6 buts) et la meilleure défense (0 but) pourrait affronter le Mali ou la Côte d’Ivoire, véritable choc de ces 1/8es de finales, en quarts. Mais avant, il faudra d’abord passer l’écueil des Guinéens.

Amar B.

Les Verts s’attaquent à la Guinée sans Brahimi

Toujours privée du milieu offensif Yacine Brahimi, blessé à la cheville, l’équipe nationale a effectué hier une séance d’entraînement en présence de 22 joueurs, en vue du match face à la Guinée, dimanche prochain au stade du 30-Juin du Caire (20h, heure algérienne), dans le cadre des 8es de finale de la CAN. Après avoir bénéficié d’un quartier libre mardi après-midi, les coéquipiers du capitaine Riyad Mahrez sont entrés de plein fouet dans la préparation du rendez-vous capital face au Syli national. Brahimi, victime d’une entorse à la cheville, est resté aux soins au niveau du lieu de résidence des Verts au Caire. La participation du sociétaire du FC Porto (Div.1 portugaise) contre la Guinée est d’ores et déjà compromise, lui qui a dû rater les deux derniers matchs face au Sénégal (1-0) et la Tanzanie (3-0) pour la même blessure. Avant le début de la séance d’entraînement, dont les 15 premières minutes ont été ouvertes à la presse, le gardien de but Alexandre Oukidja, l’attaquant Andy Delort et le défenseur Youcef Atal se sont présentés à une zone mixte organisée avec la presse. L'Algérie s’est qualifiée pour les 8es de finale, en terminant leader du groupe C avec un parcours sans-faute, alors que la Guinée est passée parmi les quatre meilleures équipes classées troisièmes, en compagnie de la RD Congo, du Bénin et de l’Afrique du Sud. En cas de qualification, l’Algérie affrontera en quart de finale le vainqueur de l’autre 8e de finale entre le Mali et la Côte d’Ivoire, jeudi 11 juillet au stade de Suez (17h, heure algérienne).

La CAF pour une pause hydratation de 3 minutes

La Confédération africaine de football (CAF) a donné des instructions pour qu'une pause fraîcheur de trois minutes soit observée durant les matches de la Coupe d'Afrique des nations (CAN 2019) afin de faire face à la chaleur qui sévit en Égypte, a déclaré, mardi à Ismaïlia, Yacine Zerguini, vice-président de la commission médicale de la CAF. "Si la température ambiante dépasse 40 degrés Celsius, le jeu sera suspendu à la 30e minute du match pour permettre aux joueurs de s'hydrater pendant 90 secondes avant la reprise de la rencontre", a-t-il dit lors d’un point de presse tenu au stade de l’Ismaïlia. "Nous sommes en contact permanent avec les météorologues pour s'informer tout au long de la journée des prévisions météorologiques", a-t-il souligné, ajoutant que "la température ambiante n’a jamais dépassé 38 degrés Celsius depuis le début de la CAN, ce qui est bien". Il a ajouté que l’édition 2019 de la CAN en Egypte a un "statut spécial", sachant que c’est la première fois dans l’histoire de la CAN que le tournoi se disputera avec 24 sélections nationales au lieu de 16. Les 24 équipes en lice ont été réparties en six groupes de quatre. Les premiers et deuxièmes de chaque groupe vont se qualifier en huitièmes de finale, aux côtés des quatre meilleures troisièmes.