Ministère de la Culture - assurances : Signature de trois conventions

Le ministère de la Culture a signé, hier à Alger, des conventions de partenariat avec trois compagnies d'assurances publiques, pour l'octroi d'avantages et de réductions au profit des artistes et fonctionnaires du secteur. En vertu de ces conventions, les artistes et travailleurs du secteur (en activité et en retraite), bénéficieront d'offres avantageuses dans plusieurs branches, notamment l'assurance des véhicules et des biens immobiliers.

«La convention qui entre en vigueur dans les prochains jours, s'inscrit dans le cadre du travail du gouvernement, qui encourage l'‘’intersectorialité’’, et vise l'accompagnement des artistes», a déclaré la ministre de la Culture, Meriem Merdaci, à l'issue de la cérémonie de signature des conventions. Les artistes affiliés à l'Office national des droits d'auteur et droits voisins (Onda) et au Conseil national des arts et des lettres (Cnal) ainsi que les travailleurs du secteur de la Culture —au nombre de 15.000—, sont concernés par ces «avantages» proposés par la Société algérienne des assurances (SAA), la Compagnie algérienne d'assurance et de réassurance (CAAR) et la Compagnie algérienne des assurances (CAAT). Benmicia Youcef, Pdg de la CAAT, a indiqué que sa compagnie offre, en vertu de cet accord, des «assurances avantageuses au bénéfice des fonctionnaires du secteur de la culture et des artistes». Pour sa part, le Pdg de la SAA, Nacer Saïs, a souligné que des «tarifs attractifs» en matière d'assurances automobile et multirisques (habitation) seront accordés aux artistes et travailleurs du secteur de la culture. Brahim Kessali, Pdg de la CAAR, a expliqué, de son côté, que la convention porte sur trois branches d'assurance: l'automobile, les catastrophes naturelles et les habitations. L'Onda compte près de 24.000 artistes et auteurs membres, a précisé son directeur général, Sami Bencheik El Hocine. Le Cnal, placé sous tutelle du ministère de la Culture a, quant à lui, attribué 10.690 cartes professionnelles à des artistes et auteurs depuis 2015.