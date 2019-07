Lutte antiterroriste : Plusieurs opérations de l’ANP

Un détachement de l’Armée nationale populaire a découvert, hier, lors d’une patrouille menée près des frontières sud à Tamanrasset/6eRM, une cache contenant deux fusils semi-automatiques, dix lance-missiles GRAD, trente obus de mortier et quarante fusées pour obus de mortiers. Dans la localité de Djbel Chlaala, wilaya de Batna/5e Région militaire, un détachement de l'ANP a détruit, le 1er juillet, quatre casemates et trois bombes artisanales, tandis qu’un détachement combiné de l’ANP a arrêté à Khenchela/5e RM, un élément de soutien aux groupes terroristes. Par ailleurs et suite à l'opération menée le 27 juin à Ouargla/4e RM, qui s’est soldée par l’arrestation de trois narcotrafiquants et la saisie de 352 kilos de kif traité, un détachement de l’ANP a saisi un pistolet mitrailleur, 300 balles et six chargeurs lors d’une perquisition au domicile de l’un des criminels arrêtés.

Dans le même contexte, des détachements de l’ANP, en coordination avec des éléments de la Gendarmerie nationale, ont arrêté à Blida/1re RM et Oran/2e RM, quatre narcotrafiquants et saisi 7,3 kilos de kif traité, tandis que d’autres détachements de l’ANP ont appréhendé, lors d’opérations distinctes à In-Guezzam et Bordj Badji Mokhtar/6e RM, trois orpailleurs et saisi divers matériels et 650 kilos de mélange d’or brut et de pierres, ajoutant qu'un contrebandier a été arrêté à bord d’une camionnette chargée de dix quintaux de tabac à Biskra/4e RM. Par ailleurs, des Garde-frontières et des éléments de la Gendarmerie nationale ont appréhendé à Tlemcen et Tiaret/2e RM, 121 immigrants clandestins, tandis que des Garde-côtes ont déjoué à Annaba/5e RM et El-Ghazaouet/2e RM, des tentatives d'émigration clandestine de 21 personnes.