Sûreté nationale : Réunir les garanties juridiques pour les prévenus

S’inscrivant dans la démarche de la consolidation de l’Etat de droit en appliquant les lois garantissant les libertés collectives et individuelles, notamment les droits des justiciables, la direction générale de la Sûreté nationale, multiplie les initiatives pour mettre en avant ces orientations,

En effet, le directeur général de la Sûreté nationale (DGSN), Abdelkader Bouhadba, a insisté lundi sur, «l’impératif de réunir toutes le garanties juridiques pour les prévenus lors des différentes étapes de l’instruction». S’exprimant à l’occasion d’une rencontre d’orientation, regroupant les cadres et les officiers de police de la Sûreté de wilaya de Médéa, M. Bouhadba a mis l’accent sur «l’application stricte, et dans les délais légaux prévus par la loi» des mandats et des instructions de la justice.

Il a appelé, en outre, les services de police à assurer l’accompagnement des structures et des services publics «pour permettre à ces derniers, qui sont au service exclusif du citoyens, d’accomplir leurs missions dans les meilleures conditions», a-t-il indiqué. Le DGSN a mis, d’autre part, en exergue «le niveau élevé de coordination» avec les unités de l’Armée nationale populaire (ANP) dans la lutte contre les différentes formes de criminalité, tout en appelant au renforcement de la coopération et la coordination avec l’ensemble des partenaires sécuritaires «afin de hisser le niveau d’opérabilité et d’intervention sur le terrain».

Salima Ettouahria