Tlemcen : Enquête sur six entrepreneurs ayant bénéficié de crédits de 10 milliards de Dinars

Le parquet général de Tlemcen a ouvert une enquête sur une affaire dans laquelle sont impliqués six entrepreneurs ayant bénéficié de crédits auprès des banques d’un montant de 10 milliards DA, a-t-on appris du procureur de la République près le tribunal de Tlemcen. L’enquête est ouverte suite à l’octroi par la BDL et la BEA de ces crédits d’un montant variant entre 1,5 milliard et 10 milliards DA à six entrepreneurs immobiliers il y a quelques années sans que les bénéficiaires ne remboursent ces crédits à ce jour. Les deux banques n’ont déposé aucune plainte contre ces entrepreneurs en dépit du retard de remboursement des échéances, a-t-il ajouté. Le procureur de la République a précisé que l’enquête préliminaire, menée auprès de certains fonctionnaires des deux banques et des entrepreneurs, a révélé que ces promoteurs immobiliers sont en état de faillite et ont accordé des avantages à certains fonctionnaires de la BDL et de la BEA, dont des logements, contre la facilitation de l’obtention des crédits et la surfacturation de leur valeur. Ces entrepreneurs ont bénéficié de deniers de l’Etat de manière suspecte et ont présenté un dossier comportant un certificat de garantie qui ne couvre pas le montant octroyé par les deux banques, a ajouté la même source. Le magistrat a souligné que les directeurs centraux de la BDL et la BEA ont été convoqués pour entendre leur version dans cette affaire. Les six entrepreneurs et des fonctionnaires des deux banques impliquées dans cette affaire ont vu leurs passeports retirés et une interdiction de sortie du territoire national a été prise à leur encontre.