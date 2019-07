Report de la clôture de la session de l’APN : démission du Mouad Bouchareb

Le président de la Commission des affaires étrangères à l'Assemblée populaire nationale (APN), M. Abdelhamid Si Afif, a annoncé, hier, que la clôture de la session de l'APN a été reportée, et ce, jusqu'à l'élection d'un nouveau président pour la chambre basse, en remplacement de M. Mouad Bouchareb qui a démissionné.

A ce propos, M. Si Afif, également membre du Comité central (CC) du parti du Front de libération nationale (FLN), a affirmé que «le président de l'APN, Mouad Bouchareb, avait présenté sa démission au Bureau de l'Assemblée. Ainsi, il a été décidé de reporter la séance de clôture de la session, prévue initialement hier, et ce jusqu'à l'élection d'un nouveau président de l'APN. «Une date sera fixée ultérieurement pour la tenue d'une séance plénière consacrée à la validation de la vacance du poste de président de la chambre basse, avant de procéder à l'élection d'un nouveau président dans un délai ne dépassant pas 15 jours», a-t-il précisé.

Le Bureau de l'APN avait tenu, hier, une réunion présidée par le vice-président de l'APN, Mohammed Moussaoudia, qui avait été chargé par Mouad Bouchareb de présenter sa démission au Bureau, avait indiqué un communiqué de cette institution parlementaire, citée par l’APS. «Après avoir pris acte du document déposé, les membres du Bureau ont constaté à l'unanimité, la vacance du poste de président de l'APN, par suite de cette démission», a également précisé la même source. Aussi, conformément aux dispositions de l'article 10 du Règlement intérieur de l'APN, le Bureau a décidé de soumettre le dossier de vacance du poste de président de l'APN à la Commission des affaires juridiques et administratives et des libertés pour élaborer le rapport constatant la vacance.

Dans l’article 10 du règlement intérieur de l’APN, on précise les cas de vacance de la présidence, par suite «de démission, d’incapacité, d’incompatibilité ou de décès», et on fixe les modalités d’élection d’un nouveau président dans un délai maximum de 15 jours.

Le Bureau avait décidé également à l'unanimité de charger le vice-président, Terbèche Abderrezak de la gestion des affaires de l'Assemblée jusqu'à l'élection d'un nouveau président. La veille (dimanche) le communiqué de l’APN, a affirmé qu’«en application de l'article 135 de la Constitution. L'Assemblée a affirmé «sa pleine disponibilité» à examiner tout projet de loi dont elle sera destinataire durant la période de clôture et veillera, exceptionnellement, à son inscription à l'ordre du jour de ses travaux». Le bureau de l'Assemblée avait décidé, en outre, de la tenue de deux sessions, la première plénière, lundi prochain, consacrée à l'adoption de la validation de la qualité de membre des nouveaux députés et la deuxième, à huis clos, consacrée à la levée de l'immunité parlementaire de Boudjemaa Talaï. Pour rappel, Mouad Bouchareb, avait été élu président de l'APN, le 24 octobre 2018, en remplacement de Saïd Bouhadja auquel la confiance a été retirée par la majorité des députés. Il faut signaler aussi, que M. Bouchareb était contesté à la fois dans l'hémicycle, par la rue, qui réclamait le départ «des trois B» et au sein même de son propre parti, le Front de libération nationale (FLN). En avril dernier, M. Bouchareb avait démissionné de son poste de secrétaire général du FLN, après avoir été le coordinateur de l’instance présidentielle du parti depuis le mois de novembre 2018. Quelques semaines après, et à la fin du mois de mai, le groupe parlementaire FLN au sein de l’hémicycle avait lancé un appel à Mouad Bouchareb pour qu’il se retire «de son plein gré» de la présidence de l’Assemblée, et cela, «en réponse à la revendication populaire et en application des orientations de la direction politique du parti». La démission intervient dans un contexte particulièrement sensible, au moment où les manifestations revendiquant le départ des personnalités politiques toujours au pouvoir, se poursuivent avec le même rythme.



La procédure d’élection du président lancée



L’APN a lancé la procédure relative à l’élection de son nouveau président dans un délai maximum de 15 jours. Le Bureau de l’APN présidé par Abderrezak Terbèche, vice-président, a tenu une réunion consacrée à la mise en œuvre des dispositions de l’article 10 du règlement intérieur et a soumis à la Commission des affaires juridiques et administratives et des libertés le dossier de vacance de la présidence pour examen avant l’élaboration du rapport de constatation de la vacance, a précisé un communiqué.

Tahar Kaïdi