Annaba : Changement radical du système

Des étudiants issus des sept facultés de l’université Badji-Mokhtar d’Annaba ont battu, hier, le pavé à Annaba, pour réitérer les revendications formulées par le mouvement populaire du 22 février dernier. Regroupés sur le parvis du théâtre régional Azzedine-Medjoubi, en face du Cours de la Révolution, les manifestants, auxquels se sont joints d’autres citoyens, ont scandé à l’aide d’un haut-parleur des slogans hostiles au pouvoir en place. «Ni Bedoui, ni Bensalah, laa lihoukoumet El Massaleh», «Silmiya, Silmiya, le 5 juillet vendredi la grande marche» , «Refusons tout dialogue et négociations avec la bande», ont été les mots d’ordre repris par les manifestants, réclamant un changement radical du système politique et l’instauration d’une nouvelle gouvernance au service du développement réel du pays et du peuple.

Brandissant l’emblème national, ils ont réitéré leurs revendications, à savoir le départ des deux ‘‘B’’, en l’occurrence Bensalah et Bedoui. Les contestataires n’ont pas cessé de crier haut et fort qu’un changement radical du régime est un impératif. Un dispositif de policiers était visible lors de ce rassemblement pacifique.

B. G.