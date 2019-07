Oran : Démocratie et justice

Démocratie, justice indépendante et respect des libertés individuelles garanties par la Constitution, ont constitué l’essentiel des mots d’ordre lancés par les étudiants lors de la marche d’hier, pour son 18e acte à Oran. Pour les manifestants, plus que jamais, les Algériens doivent se solidariser et consolider leur unité afin de résister, disent-ils, à toutes les menaces et tentatives de division. Selon eux, le mouvement du 22 février vise une Algérie où les citoyens sont tous égaux devant la loi, dans leurs droits et devoirs, sans distinction aucune.

Les revendications classiques et slogans qui ont accompagné le hirak depuis ses débuts y sont toujours présents. En effet, «le départ du système et celui de ses symboles» et «la démission du gouvernement actuel et son remplacement par un cabinet de technocrates», sont, entre autres, les revendications reprises par les affiches et les pancartes brandies par les étudiants qui ont marché hier. Pendant la manifestation, qui a emprunté le trajet habituel, de la place 1er-Novembre au rond-point de la wilaya, en passant par la rue Larbi-Ben-Mhidi et le boulevard Emir-Abdelkader, les étudiants ont exprimé, de nouveau et avec insistance, leur attachement à un Etat civil, et ont rejeté toute option d’organisation d’une nouvelle élection sous l’égide de l’actuel gouvernement. La revendication liée au départ de l’actuel gouvernement et son remplacement par une équipe de technocrates est toujours à l’ordre du jour, et figure parmi les revendications du mouvement estudiantin. Les manifestants du mardi promettent de poursuivre leurs actions jusqu’à atteindre leur objectif.

A. S.