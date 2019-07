Alger : « On va écrire l’histoire »

Etudiants et enseignants ont manifesté, hier, pour le 19e mardi consécutif, pour le départ des figures du système et pour la démocratie. Les manifestants se sont en effet rassemblés, dès 10H, à la place des Martyrs, répondant à l’appel lancé, la veille, par le pôle des étudiants algériens, qui indique les consignes auxquelles le mouvement doit obéir. Les étudiants ont donné le signal de départ en chantant le fameux «Ya Biladi», suivi de l’hymne national. On a été surpris par la présence d’un vieux, retraité, appelé Boudjemaâ, venu soutenir la mobilisation estudiantine. « J’ai été toujours là, pourtant je suis retraité, j’ai toujours soutenu les marches des handicapés, des étudiants, des avocats. On est là pour notre Algérie », affirme-t-il.

Malgré la chaleur, les étudiants étaient présents, brandissant des slogans tels que «Commencer un sacrifice est bon, mais le plus important est de ne pas s’arrêter», «Nos revendications sont diverses, mais notre objectif est le même», «On est plus près que jamais du but, mais on ne doit pas s’arrêter», «On demande une autorité indépendante de l’organisation et de surveillance des élections», ou encore «On va écrire l’histoire». Aussi, les étudiants, qui ont répété : «On marchera jusqu’au changement», ont pris l’itinéraire vers la Grande Poste, en passant par la place Emir-Abdelkader et la placette Audin. D’autres slogans ont été scandés, notamment «Djeich chaâb khawa khawa» (l’Armée et le peuple sont des frères), «Justice indépendante», «libérez la presse», «libérez les détenus». A ce propos, les manifestants ont appelé à la libération du moudjahid Lakhdar Bouragaa, arrêté récemment.

Comme depuis le début des manifestations, un dispositif de sécurité impressionnant a encadré cette 19e marche des étudiants. Ils ont imposé les itinéraires à suivre par les manifestants et assuré par la même leur sécurité. Fort heureusement, aucune intervention n’a été enregistrée, ce qui confirme encore une fois le caractère pacifique de ce mouvement et la maturité des étudiants. Il faut souligner la présence dynamique du Croissant Rouge algérien (CRA) dont les jeunes volontaires ont, encore une fois, affiché leur disponibilité à intervenir en cas d’urgence. « On est là pour la couverture sanitaire de la marche, s’il y a cas de malaise ou quelqu’un qui tombe par exemple, on est là pour apporter les premiers soins nécessaires », nous explique, Ahmed Debbagh.

Pour comprendre la baisse sensible du nombre des étudiants qu’on a constatée par rapport aux semaines précédentes, on s’est rapproché de quelques manifestants pour avoir leur avis à ce sujet. « Effectivement, le nombre d’étudiants n’est pas aussi important que par le passé, mais nous sommes cependant mobilisés plus que jamais. Nous essayons d’être présents en sensibilisant la population que la fin du mouvement estudiantin mettra fin inévitablement au ‘‘Hirak’’ ».

On va proposer en tant qu’organisateur du pôle des étudiants une feuille de route pour sortir de la crise. On va se réunir prochainement et discuter entre étudiants, la société civile et différents partis politiques », nous a confié Kadi Salim, étudiant au département d’architecture à la Fac centrale.

Entre optimistes et pessimistes, les opinions divergent au sein des étudiants. « Le nombre s’est rétréci, probablement parce que les étudiants sont originaires des autres wilayas. Est-ce un signe que le mouvement s’affaiblit et qu’il lui reste quelques semaines seulement ? Possible », suggère Amira, étudiante à l’Ecole supérieure de journalisme, qui estime que la société algérienne devrait s’éloigner des débats stériles autour de l’identité, si l’on veut trouver des solutions de sortie de crise. « Quand on sera unis, on pourra arriver à un Etat de droit, un pays démocratique », a-t-elle ajouté.

De son côté, Lydia, étudiante à l’Ecole supérieure d’informatique d’Alger, assure que les étudiants œuvrent à trouver des solutions à la crise et s’attellent à créer des débats. « On propose des solutions accompagnés de nos enseignants, notamment grâce à des groupes et pages Facebook, comme celles de notre école «l’ESI en mouvement» et «Union des étudiants algériens». On travaille également en coordination avec le pôle d’étudiants de l’Ouest », nous explique-t-elle. Soulignant qu’une partie des étudiants propose le dialogue comme solution pour la crise, Rami, étudiant à l’Ecole supérieure de journalisme, considère que la conférence nationale est le « seul » moyen d’aboutir à quelque chose, à condition toutefois que tout le monde y participe, a-t-il insisté, « même si on avait tendance à exclure les parties qui ont moins de popularité ; autrement dit, je suis pour le dialogue ».



Seul le dialogue…



Les étudiants n’étaient pas les seuls présents au mouvement. Anis, élève en terminale, manifeste avec ses futurs camarades et réclame le départ de tous les symboles du régime de Bouteflika. « Concernant le nombre des manifestants, tout le monde a observé leur baisse après le mois de Ramadhan et avec la grosse chaleur et les vacances, il est évident qu’on doit s’attendre à moins de monde », a-t-il affirmé. Les enseignants ont également pris part au mouvement estudiantin et assurent qu’en dépit de la baisse du nombre des étudiants, la mobilisation et la détermination de ces derniers restent « intactes ».

« Le plus important est la manière dont les étudiants se mobilisent. Je pense qu’aujourd’hui, ils ont réussi à être un acteur actif au sein du mouvement populaire. Le rôle de la famille universitaire doit être porté sur l’effort intellectuel et rationnel aux manifestations. A mon avis, ce n’est pas à la famille universitaire de proposer une feuille de route miracle à la crise politique, mais en parallèle, aucune solution ne se fera sans les étudiants », nous déclare Louiza Ait-Hamadouche Driss, enseignante au département de sciences politiques, université d’Alger 3.

Avant de se disperser dans le calme, vers 13H30, les manifestants se sont donné rendez-vous pour la marche du 5 juillet qui s’annonce grandiose, dans la mesure où elle coïncide avec la fête de l’indépendance.

C. M. et B. M.