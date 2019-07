M. Bensalah a reçu hier M. Bedoui : Un dialogue inclusif sur la présidentielle

Le chef de l'Etat, Abdelkader Bensalah, a reçu hier, le Premier ministre, Noureddine Bedoui, avec lequel il a passé en revue les dispositions qui seront «incessamment» mises en place pour le lancement d'un «dialogue inclusif» portant sur l'élection présidentielle, indique la présidence de la République dans un communiqué.

M. Noureddine Bedoui lui a fait un exposé sur la situation politique, économique et sociale du pays», précise la même source.

A cette occasion, il a été procédé, notamment à «l'évaluation du contexte politique en prévision de la relance du processus électoral».

«A cet effet, il a été passé en revue l'ensemble des dispositions qui seront incessamment mises en place dans la perspective de lancement d'un dialogue inclusif portant sur toutes les préoccupations concernant les prochaines élections présidentielles, dans le cadre d'une nouvelle approche qui sera annoncée par le chef de l'Etat dans les prochaines heures et qui sera de nature à permettre l'organisation du prochain scrutin présidentiel dans un climat d'entente et de sérénité», souligne la présidence de la République. «A cet égard, le chef de l'Etat a instruit le Premier ministre pour que l'ensemble du gouvernement puisse se mobiliser afin de réunir toutes les conditions de succès de ce processus de portée stratégique pour notre pays», conclut le communiqué.