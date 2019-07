SMA : une présidentielle dans les plus brefs délais

Les forces vives du pays, dont la société civile et les différentes organisations, ont réagi à la situation de crise que connaît actuellement l'Algérie et appellent à ce propos haut et fort à la mise en place d’un dialogue «transparent» pour l’organisation des élections présidentielles.

En effet, l’une des organisations actives dans ce sens, les Scouts musulmans algériens (SMA) qui a rejoint les nombreuses formations politiques ainsi que des personnalités et des élites nationales, ont appelé à la tenue d'une élection présidentielle dans les «plus brefs délais» pour pouvoir de sortir de la crise et d'un dialogue «inclusif» rassemblant les différents acteurs politiques et associatifs pour «rapprocher» les vues, rapporte l’APS.

Selon un communiqué de presse ayant sanctionné les travaux de la session du Conseil national des SMA, ces derniers ont appelés, à cette occasion, à préparer tout ce qui est à même d'en assurer la transparence et le succès par la mise en place d'un climat politique «idoine» et la révision des textes juridiques régissant une telle échéance, notamment la création d'une instance indépendante chargée de l'organisation et de la surveillance des élections.

Les Scouts musulmans algériens ont appelé également à «faire prévaloir» la sagesse en recherchant les dénominateurs «communs» pour la concrétisation des priorités, loin des idées idéologiques et ce, dans le but de «réaliser» les revendications du ‘‘Hirak’’ dans le cadre de la référence de la Proclamation du 1er Novembre 1954. Ils ont par ailleurs mis l'accent sur la nécessité du «respect» de la Constitution et plaidé pour «éviter» les solutions susceptibles d'éterniser la crise et de mener aux longues étapes de transition aux conséquences «incertaines».

L'organisation a, par ailleurs, salué le rôle de l'Armée nationale populaire (ANP) dans la protection du pays et l'accompagnement «sincère» du peuple dans la concrétisation de ses ambitions, soulignant que l'Algérie «saura dépasser» cette étape «critique» en demeurant «unie», «indivisible», «forte» et «attachée» à ses constantes.

Il est à rappeler qu’au même titre que les SMA, l'Académie algérienne des sciences et technologies d'Algérie (AAST), créée en 2015 et composée d'une partie de l'élite scientifique nationale établie en Algérie et de la diaspora, a lancé un appel à la société civile et aux forces politiques du pays pour dégager une solution consensuelle à la crise en vue de l'émergence d'une autorité nationale chargée d'assurer une période de transition pour l'organisation de l'élection présidentielle. L'appel de l'AAST est destiné «aux figures emblématiques du mouvement citoyen, partis, organisations et forces politiques et sociales qui le soutiennent afin de favoriser les conditions nécessaires pour dégager une solution consensuelle, en consacrant l'émergence d'une autorité nationale chargée d'assurer une période transitoire pour l'organisation des élections présidentielles», avait précisé le communiqué signé par la présidente de l'AAST, Malika Allab-Yaker.

L'Organisation nationale des moudjahidine (ONM) avait appelé de son côté à la tenue d'une conférence nationale pour l'élaboration d'une feuille de route, à même de répondre aux revendications populaires dans les plus brefs délais et permettre aux institutions du pays de poursuivre normalement leur processus dans le cadre d'une vision nationale complémentaire. Aussi, six personnalités religieuses, dont le doyen des oulémas algériens, cheikh Mohamed Taher Aït Aldjet et le président de l'Association des Oulémas musulmans, Abderrazak Guessoum, ont appelé dans un communiqué à l'activation des articles 7 et 8 de la Constitution stipulant que «le peuple est la source de tout pouvoir» tout en soulignant que «la voix que le peuple veut faire entendre chaque vendredi est assimilée à un référendum populaire». «La période de transition sera confiée à une personnalité consensuelle jouissant de l'approbation de la majorité populaire pour diriger le pays», ont indiqué les signataires du communiqué, suggérant qu'il sera question par la suite d'organiser une élection libre, transparente et crédible.

Mohamed Mendaci