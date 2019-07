Commentaire : La prudence, mieux que le Canadair

Chaque été, avec la régularité d’un métronome, des centaines d’hectares de forêts et de broussaille partent en fumée, dus parfois à l’imprudence, une fatalité que nous acceptons comme une sorte de tribut au réchauffement climatique etc. Les spécialistes en foresterie glosent sur la part du feu qui reste incontournable, les moyens d’intervention étant souvent insuffisants par rapport à l’ampleur et à la rapidité de propagation des incendies et ce, en dépit des moyens colossaux déployés par la Protection civile, les services des forêts, les APC…

Chaque été donc, la réalité brûlante est là, qu’il faut gérer au mieux pour réduire la propagation des foyers et protéger les populations.

La forêt n’a pas de prix entend-on souvent dire, mais la lutte, elle, a un coût, supporté par la collectivité, toujours en hausse, malgré l’ampleur des moyens déployés, le niveau élevé des personnels d’intervention qui travaillent, souvent au péril de leur vie, dans des conditions extrêmes et qu’il convient de saluer tant ces éléments ont toujours montré leur courage face au feu.

Sur le plan de la lutte, certains pays du pourtour méditerranéen font appel aux moyens aériens, notamment les fameux Canadair, en coordination avec les moyens terrestres pour réduire la part du feu. Bien évidemment, tout cela coûte cher pour la collectivité, très cher, et même trop cher. L’Algérie ne peut se permettre de telles dépenses, quand bien même l’enjeu est crucial, sachant également que ces appareils ne voleraient que durant quelques mois d’été, le reste de l’année, ils resteraient au sol engendrant des frais de maintenance faramineux.

Puisque nous ne pouvons investir plus dans la haute technologie, investissons dans ce qui est à notre portée, et surtout dans la prévention et dans la sensibilisation, cela ne coûte pas cher et peut rapporter gros par des petits gestes : désherbage des forêts, des abords des voies ferrées, sensibilisation des campeurs, etc.

Certes, il restera toujours difficile, voire impossible, d’empêcher un imprudent de jeter une cigarette, mais la prévention reste ce qu’il y a de mieux, et à bon marché, pour réduire l’ampleur de ce fléau de l’été.

K. O.