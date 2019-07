A notre Forum, M. Abdelkader Benkhira, DG des Forêts : « Près d’un millier d’hectares ravagés par le feu en un mois »

«Le bilan des feux de forêt, arrêté au 30 juin 2019, fait état de 236 foyers d’incendie ayant endommagé une superficie de plus de 998 hectares de forêts endommagés par le feu, soit une moyenne de 8 incendies par jour.»

Pour M. Abdelkader Benkhira, directeur de la protection de la faune et de la flore à la Direction des forêts, invité hier de notre Forum, «ce premier bilan nous indique que les départs de feux sont très précoces, cette année, par rapport à la même période de l’année dernière, et présage d’ un été très chaud. De fait, dans tout le bassin méditerranéen, les incendies estivaux sont en hausse et notre pays est considéré parmi les plus exposés au phénomène des feux de forêt dans cette région, avec une moyenne annuelle de plus de 4.000 foyers d'incendie».

M. Benkhira assure que devant cette situation, des opérations de sensibilisation, de prévention et d’intervention sont prises à l’effet de préserver le patrimoine forestier, et affirme que l’administration des forêts «s’efforce d’améliorer et de rendre plus efficace la gestion des campagnes de prévention et de lutte moyennant l’expertise nationale et internationale».

Notre invité a mis en avant la mise en place par l’administration des forêts d’une stratégie basée sur le renforcement du dispositif de lutte par la création des colonnes mobiles forestières, la révision et l’adaptation de la réglementation aux nouvelles orientations à l’effet d’une consolidation renforcée du dispositif de protection du patrimoine forestier.



Des colonnes mobiles dans chaque wilaya et un Indice de veille forêts-météo seront mis en place a moyen terme



Le responsable de la DGF a annoncé par ailleurs la création, à moyen terme, de colonnes mobiles dans chaque wilaya. Elles sont aujourd’hui au nombre de 10 et auront pour principales missions de parer à tout risque de feu et de mener les opérations de surveillance du couvert forestier de maquis et de vergers des montagnes. En outre, la colonne mobile a pour objectif de «former les agents de la Protection civile aux techniques de lutte contre les feux de forêt, de leur faire découvrir les nouvelles technologies d’alerte permettant de localiser les départs de feu et les moyens de lutter contre les incendies». Notre invité a également indiqué que l’administration des forêts, en collaboration avec l’Office national de la météorologie et l’Agence spatiale algérienne (ASAL), prévoit la création d’«un indice de veille forêts-météo» et l’établissement d’«une carte de risque feux de forêts». L’invité du Forum nous explique que «l'un des éléments de base d'une prévention efficace des incendies de forêt en zone méditerranéenne est la prédiction de tout ce qui touche à leur apparition, et leur propagation».

Prévenus des dangers, les moyens de lutte pourront intervenir plus rapidement et les feux prendront beaucoup moins d’ampleur. La pertinence et la précision d'un indice de risque météorologique sont donc parmi les outils de base de cette lutte. Selon ce responsable, lorsque la valeur de cet indice augmente, cela provoque la montée en puissance des moyens de lutte mis à titre préventif sur le terrain. Cet article va donc décrire la méthode utilisée pour estimer les risques au jour le jour. On travaille actuellement en Algérie, avec les services de la météo, à la mise en place d’un tel outil. L’intervenant explique que l'indice forêt-météo est calculé à partir de composantes qui tiennent compte des effets de la teneur en eau des combustibles et du vent sur le comportement des incendies. «Les trois premières composantes sont des indices d'humidité des combustibles, et les deux autres sont des indices de comportement du feu, ce qui est très complexe et prendra du temps, mais il est impératif d’utiliser des moyens modernes dans la gestion des feux de forêt, notamment le domaine de la prévision des risques et de veille, surtout avec l’augmentation continuelle du nombre d’incendies favorisés par la problématique majeure du climat». Rappelons que dans les années 1970, des chercheurs canadiens ont mis en place un indice représentatif du danger météorologique associé aux feux de forêt : l'Indice forêt-météo (IFM), pour estimer l'impact de la météo sur le risque d’incendie.

Farida Larbi