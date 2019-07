Ouargla : Distribution de 965.200 livres scolaires

Plus de 965.200 livres scolaires ont été distribués à ce jour aux établissements éducatifs de la wilaya d’Ouargla, a-t-on appris du directeur du centre local de distribution et d’édition pédagogique. L’opération, qui a débuté la semaine dernière, a touché dans une première phase les établissements éducatifs éloignés du chef-lieu de wilaya, à l’instar de ceux de la daïra frontalière d’El-Borma (420 km d’Ouargla), de Hassi-Messaoud et de la wilaya déléguée de Touggourt, a précisé à l’APS Laïd Menasria. Elle cible la distribution de 330.494 manuels pour le cycle primaire, 314.200 pour le moyen et 321.440 autres pour le cycle secondaire, a-t-il ajouté, en signalant qu’elle a été concrétisée à 97,84%.

Le centre doit encore réceptionner trois titres de manuels scolaires de la part de l’Office national des publications scolaires (ONPS), à savoir ceux de mathématiques (5e année primaire), de langue française et d’histoire et géographie (4e année moyenne), selon le même responsable. La distribution se poursuit jusqu’à la fin de cette semaine pour toucher les établissements restants, à savoir deux lycées et deux collèges d’enseignement moyen, a-t-il assuré, en rappelant que le stock restant des manuels distribués aux établissements éducatifs l’année dernière et non récupérés par le centre a facilité l’opération et a constitué un premier fonds livresque des établissements.

Des dispositions ont été ainsi prises pour assurer une disponibilité du manuel scolaire au niveau des différents établissements éducatifs, permettant aux parents d’élèves de les acheter dès cette semaine ou en début d’année scolaire, sachant que leur gratuité est assurée pour les enfants de parents issus du secteur de l’éducation, ceux aux besoins spécifiques ou les enfants issus de familles nécessiteuses, a fait savoir le même responsable. L’opération de distribution des manuels scolaires en cette période intervient en application des instructions données par le ministère de l’Education nationale à l’ONPS en vue de finaliser la distribution du livre scolaire avant la clôture de l’année scolaire. La wilaya d’Ouargla compte un total de 486 établissements éducatifs, dont 322 écoles primaires, 114 collèges d’enseignement moyen et 50 lycées.