Batna, Ilyès Ziani : meilleure moyenne à 19,69

Le collégien Ilyès Ziani d’Ain Touta (Batna) du CEM Zighoud-Youcef a obtenu la meilleure moyenne, à l’échelle nationale, au Brevet d’enseignement moyen (BEM) de la session 2019 avec 19,69 sur 20. Très confiant, Ilyès a affirmé qu’il était tout comme sa famille certain de réaliser une moyenne excellente et de se placer premier, comme il l’a toujours fait depuis sa première année primaire. «Ce succès est le fruit de mon assiduité scolaire mais aussi du soutien infaillible de ma famille, des enseignants et de mes amis», a ajouté le jeune collégien né le 20 février 2004, qui a affirmé avec une certaine timidité mais davantage de confiance qu’il ambitionne de devenir médecin chirurgien pour aider les malades.

«Si j’obtiens une bourse d’étude à l’étranger, je reviendrai assurément au pays pour le servir et servir les miens», a ajouté ce petit, sans hésitation aucune. Accueilli par les journalistes à sa sortie de radio Batna, l’écolier, devenu star de sa ville Ain Touta et de toute la wilaya, qui a fait montre d’une maturité dépassant son âge, a déclaré que la mémorisation de l’intégralité du Saint Coran durant sa 4e année moyenne l’a encouragé à développer encore plus ses performances. Deuxième enfant et unique garçon d’une fratrie de quatre, Ilyès n’est pas l’exception dans la famille puisque ses trois sœurs sont aussi excellentes dans leurs études, a assuré son père Belaïd, fonctionnaire à l’administration pénitentiaire. Le taux de réussite au BEM a atteint cette année 60,02 % dans la wilaya de Batna, selon Lamia Bencherif, chargée de communication à la direction de l’Education, qui a précisé que 22 collégiens ont obtenu une moyenne de plus de 19/20 et 222 une moyenne supérieure à 18/20.