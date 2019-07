Tizi Ouzou : Toujours en tête

La wilaya de Tizi-Ouzou a enregistré un taux de réussite de 74,05% à l’examen du brevet d’enseignement moyen (BEM), a annoncé hier le directeur local de l’éducation, Ahmed Lalaoui, sur les ondes de la radio de Tizi-Ouzou. Avec le passage, ce taux de réussite se situera à pas moins de 79,10%, plaçant ainsi la wilaya de Tizi-Ouzou en tête du classement national pour la douzième fois consécutive, a-t-il précisé. 177 sur les 197 collèges que compte la wilaya ont obtenu des taux de réussite supérieurs à la moyenne nationale qui est de l’ordre de 55,47%, alors que 20 autres CEM ont obtenu des taux inférieurs à cette moyenne nationale, selon les détails fournis par la même source.

Quatre élèves ont obtenu des moyennes de plus de 19/20, 72 autres sont admis avec des moyennes supérieures à 18/20 et 366 élèves avec des moyennes dépassant les 17/20. L’encadrement de cet examen a été assuré par quelque 3.530 enseignants et autres personnels de l’éducation.

Les épreuves se sont déroulées dans de bonnes conditions à travers 51 centres d’examen répartis à travers les quatre coins de la wilaya. 14.327 candidats, dont 7.618 filles et 6.709 garçons, ont subi cet examen, faut-il le rappeler.

Cet énième exploit réalisé pour la douzième fois consécutive par les collégiens de Tizi-Ouzou est le fruit d’efforts que ne cessent de déployer les différents personnels de l’éducation et du suivi rigoureux de la scolarité des élèves par leurs parents.

Bel. Adrar