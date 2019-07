Cadets de la nation : 99,33% de réussite dans 4 écoles

Les 299 lauréats des écoles des Cadets de la nation de Béchar, Laghouat, Batna et Bejaïa ont enregistré «d’excellents résultats» avec un taux de réussite de 99,33% aux épreuves du brevet d’enseignement moyen (BEM) pour la session de juin 2019, indique le ministère de la Défense nationale (MDN) dans un communiqué. «Suite à l’annonce des résultats des épreuves du brevet d’enseignement moyen, pour la session juin 2019, les 299 lauréats des Ecoles des Cadets de la nation de Béchar, Laghouat, Batna et Bejaïa ont enregistré d’excellents résultats avec un taux de réussite de 99,33%, une moyenne générale de 15,20/20, avec 15 cadets ayant obtenu leur BEM avec mention Excellent, 93 avec mention Très bien et 112 ont eu la mention Bien, tandis que le reste des cadets a obtenu la mention Assez bien», précise la même source. «Ces excellents résultats reflètent aussi bien les immenses efforts consentis par les Cadets de la nation, que le grand intérêt et le soutien permanent accordés par le Haut Commandement de l’Armée nationale populaire aux Ecoles des Cadets de la nation», souligne le communiqué.

«Ces exploits confirment également le haut niveau de ces Ecoles, ainsi que la rigueur et la persévérance des cadres et des enseignants qui veillent à l’encadrement de ces Cadets, en plus des moyens humains, matériels et pédagogiques mis à leur disposition par le Commandement de l'Armée nationale populaire», ajoute le MDN.

A cette occasion, le général de corps d'Armée, vice-ministre de la Défense nationale, chef d'Etat-Major de l'Armée nationale populaire, a présenté «ses félicitations et sa considération à tous les lauréats et les cadres qui ont participé à la réalisation de ces résultats honorables», conclut la même source.