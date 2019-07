Elèves aux besoins spécifiques : Plus de 36.000 enfants pris en charge par l’éducation nationale

L’école se doit d’être inclusive et doit répondre aux besoins de tout élève, quel que soit son profil, pour lui permettre de s’instruire, de se former, de s’épanouir et de se construire en tant que citoyen à part entière. Partant de ce principe, les pouvoirs publics n’ont eu à ménager aucun effort pour optimiser les conditions de scolarisation des enfants aux besoins spécifiques. En atteste la tendance haussière du nombre d’enfants relevant de cette même catégorie qui, selon les dernières statistiques du ministère de l’Education, est passé de 3.375 élèves seulement au cours de l’année scolaire 2014-2015 à 36.940 élèves en 2018-2019,

L’annonce a été faite par le ministre de l’Education nationale, Abdelhakim Belabed, lors d’une journée d’études sous le thème «Autiste et artiste», consacrée aux activités du «plaisir de lire» au service de la catégorie d’enfants aux besoins spécifiques. «La prise en charge des personnes aux besoins spécifiques s’est nettement améliorée au cours de ces dernières années. Le nombre des enfants pris en charge par le secteur s’est multiplié de plus de dix fois», a-t-il déclaré.

Toujours selon les statistiques du ministère de l’Education, pas moins de 4.878 élèves poursuivent leurs études dans des classes spéciales et 32.062 dans des classes normales. En ce qui concerne les élèves porteurs de la trisomie 21 et ceux souffrant d’un léger retard mental ou d’autisme, pris en charge par les établissements éducatifs, en collaboration avec le secteur de la Solidarité nationale et les associations, M. Belabed a indiqué que leur nombre s’élève à 11.760, dont plus de 7.827 sont inscrits dans des classes normales.

Il faut dire que l’Etat accorde un intérêt particulier à cette catégorie, notamment en consacrant à celle-ci une grande partie de la réunion interministérielle, tenue le 19 mai dernier, sous la présidence du Premier ministre, M. Noureddine Bedoui, portant sur les préparatifs des rentrées scolaire, universitaire et de la formation professionnelle, prévues en septembre 2019.

Le Premier ministre a donné des instructions strictes dans ce sens, dont la création d’une commission interministérielle, en coordination avec le ministère de l’Education nationale, englobant les secteurs de la Solidarité nationale et de la Formation et de l’Enseignement professionnels, laquelle sera chargée de l’élaboration d’un processus de prise en charge des personnes aux besoins spécifiques.

A ce titre, le ministère de l’Education nationale a lancé un modèle de classe pour les élèves aux besoins spécifiques, composée de 10 élèves de 3e année primaire, dans la wilaya de Tizi Ouzou, et ce, après la réussite de l’initiative « plaisir de lire » chez cette catégorie. « Nous avons décidé de généraliser cette opération à tous les élèves souffrant d’un léger handicap mental et aux élèves atteints d’autisme ou de trisomie 21 des classes normales à travers le pays. Les résultats obtenus jusque-là sont impressionnants et dépassent de loin nos espérances », a affirmé M. Belabed.

Aussi, des mesures supplémentaires seront prises au profit de cette catégorie, notamment la formation des acteurs du secteur pour prendre en charge cette catégorie dans le milieu scolaire normal, dans le cadre de la formation continue.

Le ministre de la Formation et de l’Enseignement professionnels, Dadda-Moussa Belkheir, a pour sa part qualifié l’initiative « plaisir de lire, désir d’écrire » d’« expérience pionnière », qui permet l’intégration de la catégorie des élèves aux besoins spécifiques dans des classes normales. « Notre secteur est prêt à accompagner les étudiants et à organiser des portes ouvertes en vue de poursuivre cette expérience au niveau de nos établissements », a -t-il noté. De son côté, le ministre de la Santé, de la Population et de la Réforme hospitalière, Mohamed Miraoui, a mis en avant le rôle de son secteur dans l’accompagnement du secteur de l’Education nationale, et ce, à travers la médecine scolaire au niveau de tous les établissements scolaires. Il a également souligné que la prise en charge de cette catégorie d’enfants et leur intégration avec leurs camarades dans l’école communale est un devoir et une obligation à la fois.

Sarah A. Benali Cherif