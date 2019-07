Les kids de la Révolution

C’est au mois de juillet qu’arrivent les événements heureux, prémonitoires d’une victoire arrachée douloureusement, au dam de 132 ans de nuits coloniales.

De part cette magnifique démonstration, l’image d’Epinal nous revient au devant de la scène pour rendre hommage à la jeunesse qui, jadis, brandissait l’étendard d’une Algérie désormais en lutte pour sa libération. Les septuagénaires d’aujourd’hui, en témoignent encore de leur fière participation à la lutte armée : «On ne fait pas un meilleur cadavre avec un diplôme», le défunt Amara Rachid était de ceux-là pour déclencher l’éveil révolutionnaire qui somnolait en chaque cœur de ces chérubins, qui portaient en eux le germe d’une revanche à prendre sur les plus féroces criminels de guerre qu’ait connu l’histoire.

La machine à remonter le temps, nous délie la bobine de l’histoire et nous transpose dans l’un des plus merveilleux décors pré-révolutionnaire.

Il ne saurait y avoir autre endroit que l’école pour aller faire revivre un pan de l’histoire de la Révolution : ressurgissant de vieux manuels scolaires marqués de la souillure du temps, les notes scolaires attribuées à ces indigènes avoisinant à peine avec «mention passable».

Le lieu de prédilection c’était la plus vieille école pour indigènes instituée par l’autre indigène qu’était Brahim Fatah, lui le précurseur du droit aux élèves algériens d’avoir enfin un statut scolaire. C’est aussi un nom qui continue de résister aux aléas du temps, et à l’oubli — non loin de la célèbre Koudia de Sidi Ramdane sur les hauteurs de la Casbah. La citadelle avait désormais rendez-vous avec un autre combat sur la culture. L’un des tout premiers normaliens après Mohamed Ben Cheneb et Ismael Bouderba, défenseurs de la médersa et l’émancipation de la femme algérienne : encore lui, Ibrahim Fatah qui a forcé le destin pour imposer à l’administration coloniale le droit aux Algériens d’accéder à l’instruction.

Dans le premier balbutiement du combat politique sur le nationalisme algérien, ces élèves, en haillons, dans une atmosphère de fronde, s’érigeaient déjà en adeptes de cette lutte, avec en prime le droit d’accéder au caisson à outils pour cirage de chaussures — dans leur boîte jalousement garée git un cahier crasseux contenant les premiers vers de de La Fontaine, quoi de plus beau message pour déjà s’engager dans une lutte porteuse d’un distinguo entre le bien et le mal.

C’était un peu «les anges aux visages sales» qui auraient quand même inspiré Hollywood avec James Cagney qui aurait dit-on fait un tour dans cette Casbah en ébullition.

La farouche résistance, naissante dans les regards de ces mioches, la senteur du charbon, présageant une année de braise qui alla enflammer une cour d’école abritant des pensionnaires pas comme les autres : c’était une véritable Revolt Academy qui enfanta les premiers fidaï de la Révolution ; parmi eux Taleb Abderrahmane qui fut le premier spécialiste de l’explosif : sa maîtrise en chimie, laborieusement arrachée au lycée Bugeaud, lui servit pour actionner les premières équipes d’artificiers. Marqués au fer et le dénie de droits, ils avaient déjà commencé a écrire les plus belles pages de l’histoire à la lueur d’une bougie qui leur fit découvrir leur premier baptême de feu.

Mohamed Bentaleb